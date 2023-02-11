2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğini koruyor, Rovanpera podyuma yaklaşıyor

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Cuma gününü 2.6 saniye farkla liderlik koltuğunda tamamlayan Breen, güçlü temposunu sürdürmesine ve bir etap galibiyetine daha imza atmasına rağmen farkı fazla açmayı başaramamasının ardından ikinci sıradaki Tanak'ın yalnızca 3 saniye önünde.

Günün ilk iki etabında zorlandığı görülen Tanak buna rağmen tutarlı performansı sayesinde farkın açılmasına izin vermedi ve ikinciliği korudu. Yavaş yavaş Breen ve Tanak'tan kopan Esapekka Lappi ise 17.3 saniye geride üçüncü.

Dün yolu açtığı için epey zorlanan Rovanpera daha iyi koşullarda sürüş yapmasının faydasını gördüğü günü dördüncü sırada tamamladı ve podyumun sadece 10.2 saniye gerisinde -ancak ciddi bir performans sergilemediği sürece ilk iki şimdilik zor görünüyor.

Günün ilk etabında galibiyete ulaşan Thierry Neuville beşinci, iyi bir ralli geçirmeyen Elfyn Evans altıncı, hibrit sorunlardan kurtulamayan Pierre-Louis Loubet ise yedinci sırada.

Dün kaza yapan ve radyatör arızası nedeniyle günü kapatan Katsuta ise ralliye döndü ancak oldukça geride, dolayısıyla kalan iki günü test havasında geçirecek.

Cumartesi sabah bölümü özeti

Ralli lideri Breen, FIA görevlileri tarafından Perşembe gecesi i20 N'nin içten yanmalı motorunu kullanarak EV modunda belirlenmiş bir hibrit bölgesinde 30 metre sürerek düzenlemeleri ihlal etmesinin tespit edilmesi nedeniyle gece boyunca inceleme altındaydı, ancak bir motor sorunu nedeniyle bunu yapmaya mecbur kaldığını ortaya koymasının ardından kınama cezasıyla kurtuldu.

Günün ilk etabını üçüncü sırada tamamlayan Breen, ana rakipleri Tanak ve Lappi'den daha hızlıydı, bu sayede 4.6 saniye seviyesine yükseltti.

Etabın galibi ise dünkü performansı düşünülürse sürpriz bir isimdi: Thierry Neuville! Uzun düzlükleri virajların takip ettiği etapta aracın frenlemesine güvenmeyen Neuville, buna rağmen risk almaktan kaçınmadı ve galibiyete uzanarak moral buldu.

Daha iyi yol pozisyonundan faydalanan Rovanpera sadece 1.1 saniye geride ikinci, Evans dördüncü, rallinin en kötü etabını geride bırakan Lappi beşinci, Tanak ise altıncıydı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Breen, 28.25 kilometre uzunluğuyla her açıdan kırıcı geçen 10. etapta galibiyete uzanarak farkı açmaya devam etti.

İkinci sıra 0.8 saniye geride araç ayarlarını eleştiren Rovanpera'ya, üçüncü sıra ise 1 saniye gerideki Neuville'e gitti.

Rovanpera, "Arabayı sürmek gerçekten çok zor, her yerde çok fazla zaman kaybediyorum."

"Ayarlarda bir hata mı yaptık yoksa araç bu koşullarda çalışmıyor mu bilmiyorum ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her yerde direksiyonu kırıyorum. Çok daha hızlı olabilirdim ama sadece zorlanıyorum." dedi.

Rovanpera yaşadığı zorluklara rağmen Evans'ı geride bırakarak klasmanda dördüncü sıraya yükselirken, Evans da tempo mücadelesi vermeye devam etti.

Breen'in en yakın rakipleri Tanak ve Lappi bu etapta da zorlandılar. Tanak etapta 1.1 saniye daha yavaş kalarak dördüncü olurken, Lappi tam 6.7 saniye kaybederek altıncı oldu.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

11. etap öncesi kenara çekerek birtakım ayar değişiklikleri yapan Rovanpera, bu sayede gaza basmayı ve dördüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Tanak da daha virajlı yollarda kendini daha rahat hissederek Rovanpera'nın 1 saniye gerisinde, ancak yedinci olabilen Breen'in 3.1 saniye önünde ikinci olarak farkı kapatmayı başardı.

Neuville ise eski takım arkadaşı Tanak'la aynı zamanı yaparak genel klasmanda Evans'ın önüne geçmeyi başardı.

Lappi dördüncü, Katsuta beşinci, Evans ise altıncı sırada yer aldılar. Breen ise ciddi hayal kırıklığı yaşamasının ardından öğleden sonra farkı açmak için çabalayacak.

WRC2'de ise Oliver Solberg, ana rakibi Sami Pajari'nin 10. Etapta spin atıp gerilemesinin ardından 33 saniye farkla lider.