2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğe yükseldi, Tanak ilk etap galibiyetine ulaştı

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Yeni takımıyla ilk rallisine çıkan Breen, geçtiğimiz yıl podyuma çıktığı İsveç'te beklentiyi aştığı bir sabah bölümü geçirmiş ve bir etap galibiyetiyle sadece 2.1 saniye geride ikinciliğe yerleşmişti.

Öğleden sonraki ilk iki etapta galibiyete ulaşarak liderliğe yükselen Breen, bir ara ikinciliğe gerileyen Tanak ile farkı 10.5 saniyeye kadar çıkarsa da son iki etapta zaman kaybetti ve şu an yalnızca 2.6 saniye farkla zirvede yer alıyor.

Epey iyi bir Cuma gününü geride bırakan Esapekka Lappi 11.2 saniye geride üçüncü, sabah saatlerinde ciddi tempo ve yol tutuşu sorunları yaşayan Elfyn Evans dördüncü sırada.

Geçen yıl burada galibiyete ulaşan Kalle Rovanpera ise yol pozisyonunun özellikle karla kaplı etaplarda kendisini etkilemesi nedeniyle 31.1 saniye geride beşinci -iyi haber, kendisinin yarın yolu temizlemek zorunda kalmayacak olması!

Altıncı sıra Thierry Neuville'e giderken, yedinci sırada ise tecrübe eksikliğinden ötürü sıkıntı çeken Pierre-Louis Loubet yer aldı.

Dördüncü etapta galibiyete ulaşan Takamoto Katsuta 5. etapta takla atarak hasar aldı ve ralliye veda etmek zorunda kalarak fabrika takımıyla ilk rallisinde hayal kırıklığına uğradı.

Öğleden sonra bölümü özeti

Öğleden sonraki ilk etap olan Brattby'nin ikinci geçişindeki derin çukurlar ve karla kaplı yollar etabı epey zorlaştıran bir faktör olarak sürücülerin karşısındaydı.

Bu koşullar, yola geç çıkan sürücüleri fazlasıyla ödüllendiriyordu; nitekim galibiyet etaba son başlayan Breen'e giderken, ikinci sırada ise Loubet yer almaktaydı!

Loubet'e 7.8, Tanak'a ise 9.8 saniye fark atan Breen, böylece ralli liderliğine yükseldi!

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Etabın ardından keyifli olduğu görülen Breen, "Bu aşamada muhtemelen Brattby'nin belediye başkanı olabilirdim. Araç ray üstünde gibi gidiyor, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım! Daha fazlası lütfen." dedi.

Üçüncü sıra Lappi'ye, dördüncü sıra Tanak'a, beşinci sıra Evans'a, altıncı sıra ise halen zorlanan Neuville'e gitti.

Rovanpera ise yolu açmak zorunda kaldığı etabı 21.3 saniye geride dokuzuncu tamamladı -öyle ki, WRC2 sürücüleri Oliver Solberg ve Emil Lindholm'dan dahi yavaştı!

Etabın ardından Rovanpera, "Etaptan hemen önce çekişin sohbeti terk ettiğine dair bir mesaj aldım!

"Yapabileceğim pek bir şey yoktu, etabı zar zor atlattım, gerçekten zordu." dedi.

Bir kar yığınına çarpıp takla atan Katsuta ise etabı bir şekilde tamamlamayı başarsa da aracı ciddi hasar almıştı, bu da kendisinin ralliye devam etmesini zorlaştırıyordu.

Yine de altıncı etaba ulaşan Katsuta, radyatörünün su sızdırması nedeniyle etap ortasında kenara çekerek ralliye veda etti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Breen'in üstünlüğü altıncı etapta da devam etti, ancak bu kez fark aşırı büyük değildi; İrlandalı sürücü, ikinci sıradaki Evans'ın yalnızca 2.6 saniye önündeydi.

Tanak 2.8 saniye geride üçüncü, tempo tutturmayı başaran Rovanpera 4.3 saniye geride dördüncü sıradaydı.

İlk yediyi ise Neuville, son virajlarda bir sağa dönüş esnasında yarım spin atarak yol dışına çıkan Lappi ve mekanik arıza yaşayan Loubet tamamladı.

Yedinci etapta ise sonunda beklenen bir isim fırtına gibi esti: Ott Tanak! Karanlığın çökmeye başladığı etapta M-Sport'a sezonun ilk etap galibiyetini getiren Tanak, böylece Breen ile farkı da 6.4 saniyeye düşürdü.

İkinci sırada sadece 0.9 saniye gerideki Lappi, üçüncü sırada bu kez 3.2 saniye yavaş kalan Breen yer aldı. Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.

Lastik aşınması nedeniyle yine hayal kırıklığı yaşayan Rovanpera ise ancak 11.3 saniye geride altıncı olabildi.

Ancak ilk etabın tekrarlandığı sekizinci etapta toparlanmayı başaran Rovanpera, 0.5 saniye farkla galibiyete ulaşarak biraz moral buldu.

Tanak sadece 0.5 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Lappi yine üçüncü, Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.

Breen ise 4.3 saniye geride altıncı sırada kaldı ve Tanak'ın farkı düşürmesine engel olamadı.

İsveç Rallisi, yarın tam gaz devam edecek.

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından genel klasman