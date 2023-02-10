Önceki / İsveç Rallisi: Takla atan Katsuta, ralliye veda etti Sonraki / Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor
WRC / İsveç Rallisi Etap raporu

2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğe yükseldi, Tanak ilk etap galibiyetine ulaştı

Öğleden sonra saatlerine fırtına gibi giren Craig Breen, an itibariyle Ott Tanak'ın 2.5 saniye önünde lider! Takamoto Katsuta ise ralliye veda eden ilk isim oldu.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğe yükseldi, Tanak ilk etap galibiyetine ulaştı
Haberi dinle

Yeni takımıyla ilk rallisine çıkan Breen, geçtiğimiz yıl podyuma çıktığı İsveç'te beklentiyi aştığı bir sabah bölümü geçirmiş ve bir etap galibiyetiyle sadece 2.1 saniye geride ikinciliğe yerleşmişti.

Öğleden sonraki ilk iki etapta galibiyete ulaşarak liderliğe yükselen Breen, bir ara ikinciliğe gerileyen Tanak ile farkı 10.5 saniyeye kadar çıkarsa da son iki etapta zaman kaybetti ve şu an yalnızca 2.6 saniye farkla zirvede yer alıyor.

Epey iyi bir Cuma gününü geride bırakan Esapekka Lappi 11.2 saniye geride üçüncü, sabah saatlerinde ciddi tempo ve yol tutuşu sorunları yaşayan Elfyn Evans dördüncü sırada.

Geçen yıl burada galibiyete ulaşan Kalle Rovanpera ise yol pozisyonunun özellikle karla kaplı etaplarda kendisini etkilemesi nedeniyle 31.1 saniye geride beşinci -iyi haber, kendisinin yarın yolu temizlemek zorunda kalmayacak olması!

Altıncı sıra Thierry Neuville'e giderken, yedinci sırada ise tecrübe eksikliğinden ötürü sıkıntı çeken Pierre-Louis Loubet yer aldı.

Dördüncü etapta galibiyete ulaşan Takamoto Katsuta 5. etapta takla atarak hasar aldı ve ralliye veda etmek zorunda kalarak fabrika takımıyla ilk rallisinde hayal kırıklığına uğradı.

 

Öğleden sonra bölümü özeti

Öğleden sonraki ilk etap olan Brattby'nin ikinci geçişindeki derin çukurlar ve karla kaplı yollar etabı epey zorlaştıran bir faktör olarak sürücülerin karşısındaydı.

Bu koşullar, yola geç çıkan sürücüleri fazlasıyla ödüllendiriyordu; nitekim galibiyet etaba son başlayan Breen'e giderken, ikinci sırada ise Loubet yer almaktaydı!

Loubet'e 7.8, Tanak'a ise 9.8 saniye fark atan Breen, böylece ralli liderliğine yükseldi!

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

Etabın ardından keyifli olduğu görülen Breen, "Bu aşamada muhtemelen Brattby'nin belediye başkanı olabilirdim. Araç ray üstünde gibi gidiyor, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım! Daha fazlası lütfen." dedi.

Üçüncü sıra Lappi'ye, dördüncü sıra Tanak'a, beşinci sıra Evans'a, altıncı sıra ise halen zorlanan Neuville'e gitti.

Rovanpera ise yolu açmak zorunda kaldığı etabı 21.3 saniye geride dokuzuncu tamamladı -öyle ki, WRC2 sürücüleri Oliver Solberg ve Emil Lindholm'dan dahi yavaştı!

Etabın ardından Rovanpera, "Etaptan hemen önce çekişin sohbeti terk ettiğine dair bir mesaj aldım!

"Yapabileceğim pek bir şey yoktu, etabı zar zor atlattım, gerçekten zordu." dedi.

Bir kar yığınına çarpıp takla atan Katsuta ise etabı bir şekilde tamamlamayı başarsa da aracı ciddi hasar almıştı, bu da kendisinin ralliye devam etmesini zorlaştırıyordu.

Yine de altıncı etaba ulaşan Katsuta, radyatörünün su sızdırması nedeniyle etap ortasında kenara çekerek ralliye veda etti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Breen'in üstünlüğü altıncı etapta da devam etti, ancak bu kez fark aşırı büyük değildi; İrlandalı sürücü, ikinci sıradaki Evans'ın yalnızca 2.6 saniye önündeydi.

Tanak 2.8 saniye geride üçüncü, tempo tutturmayı başaran Rovanpera 4.3 saniye geride dördüncü sıradaydı.

İlk yediyi ise Neuville, son virajlarda bir sağa dönüş esnasında yarım spin atarak yol dışına çıkan Lappi ve mekanik arıza yaşayan Loubet tamamladı.

Yedinci etapta ise sonunda beklenen bir isim fırtına gibi esti: Ott Tanak! Karanlığın çökmeye başladığı etapta M-Sport'a sezonun ilk etap galibiyetini getiren Tanak, böylece Breen ile farkı da 6.4 saniyeye düşürdü.  

İkinci sırada sadece 0.9 saniye gerideki Lappi, üçüncü sırada bu kez 3.2 saniye yavaş kalan Breen yer aldı. Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.

Lastik aşınması nedeniyle yine hayal kırıklığı yaşayan Rovanpera ise ancak 11.3 saniye geride altıncı olabildi.

Ancak ilk etabın tekrarlandığı sekizinci etapta toparlanmayı başaran Rovanpera, 0.5 saniye farkla galibiyete ulaşarak biraz moral buldu.

Tanak sadece 0.5 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Lappi yine üçüncü, Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.

Breen ise 4.3 saniye geride altıncı sırada kaldı ve Tanak'ın farkı düşürmesine engel olamadı.

İsveç Rallisi, yarın tam gaz devam edecek.

 

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından genel klasman

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Ireland Craig Breen
Ireland James Fulton
41'26.7
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja
41'37.2 10.5 10.5
3 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm
41'44.0 17.3 6.8
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin
41'52.8 26.1 8.8
5 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen
41'54.9 28.2 2.1
6 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe
42'02.0 35.3 7.1
7 France Pierre-Louis Loubet
Belgium Nicolas Gilsoul
42'19.0 52.3 17.0
8 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson
43'42.9 2'16.2 1'23.9
9 Sami Pajari
Enni Mälkönen
43'51.4 2'24.7 8.5
10 Finland Jari Huttunen
Finland Antti Linnaketo
44'04.2 2'37.5 12.8
11 Russian Federation Nikolay Gryazin
Russian Federation Konstantin Aleksandrov
44'08.5 2'41.8 4.3
12 Norway Ole Christian Veiby
Norway Torstein Eriksen
44'10.9 2'44.2 2.4
13 Lauri Joona
Tuukka Shemeikka
44'29.2 3'02.5 18.3
14 Robert Virves
Hugo Magalhaes
44'34.1 3'07.4 4.9
15 Estonia Georg Linnamae
United Kingdom James Morgan
44'34.5 3'07.8 0.4
16 Bruno Bulacia
Axel Coronado
44'45.4 3'18.7 10.9
17 Fabrizio Zaldivar
Argentina Marcelo Der Ohannesian
44'48.6 3'21.9 3.2
18 Bolivia Marco Bulacia
Spain Diego Vallejo
44'53.6 3'26.9 5.0
19 Italy Lorenzo Bertelli
Italy Simone Scattolin
45'05.1 3'38.4 11.5
20 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
45'30.4 4'03.7 25.3
21 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula
45'34.8 4'08.1 4.4
22 Jörgen Jonasson
Nicklas Jonasson
45'56.6 4'29.9 21.8
23 Poland Michal Solowow
Maciej Baran
46'01.5 4'34.8 4.9
24 Estonia Egon Kaur
Jakko Viilo
46'24.7 4'58.0 23.2
25 Roope Korhonen
Anssi Viinikka
46'25.3 4'58.6 0.6
26 William Creighton
Liam Regan
46'37.7 5'11.0 12.4
27 Rakan Al-Rashed
Dale Moscatt
47'02.0 5'35.3 24.3
28 Laurent Pellier
Marine Pelamourgues
47'09.5 5'42.8 7.5
29 Luxembourg Ricardo Romagnoli
Belgium Louis Louka
47'29.0 6'02.3 19.5
30 Diego Jr.
Spain Rogelio Penate
47'43.6 6'16.9 14.6
31 Miguel Zaldivar
Mexico Jose Diaz
47'56.3 6'29.6 12.7
32 Mauro Miele
Luca Beltrame
48'13.7 6'47.0 17.4
33 Daniel Alonso
Alejandro López
48'26.5 6'59.8 12.8
34 Joakim Roman
Ida Lidebjer-Granberg
50'27.1 9'00.4 2'00.6
35 Raúl Hernández
Rodrigo Sanjuan
50'38.5 9'11.8 11.4
36 Roberto Blach
Mauro Barreiro
50'39.1 9'12.4 0.6
37 Nao Otake
Finland Marko Salminen
50'50.8 9'24.1 11.7
38 Yuki Yamamoto
Miika Teiskonen
50'57.6 9'30.9 6.8
39 Miguel Díaz-Aboitiz
Rodolfo Del
52'13.9 10'47.2 1'16.3
40 Tom Rensonnet
Loïc Dumont
52'49.5 11'22.8 35.6
41 Hamza Anwar
Adnan Din
52'52.2 11'25.5 2.7
42 Luciano Cobbe
Roberto Mometti
53'50.9 12'24.2 58.7
43 Alexander Villanueva
José Murado
54'32.3 13'05.6 41.4
44 Kogure Hikaru
Topi Matias
55'36.2 14'09.5 1'03.9
45 Jesse Kallio
Jussi Lindberg
1:01'16.8 19'50.1 5'40.6
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

İsveç Rallisi: Takla atan Katsuta, ralliye veda etti

Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

WRC
İsveç Rallisi

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında! 2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğini koruyor, Rovanpera podyuma yaklaşıyor

2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğini koruyor, Rovanpera podyuma yaklaşıyor

WRC

2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğini koruyor, Rovanpera podyuma yaklaşıyor 2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğini koruyor, Rovanpera podyuma yaklaşıyor

Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor

Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor

WRC
İsveç Rallisi

Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor

Son Haberler

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

F1 Formula 1

Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni Galeri: AlphaTauri AT04 renk düzeni

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

F1 Formula 1

AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı AlphaTauri, 2023 AT04'ün renk düzenini tanıttı

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

F1 Formula 1

Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek" Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

WRC

2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında! 2023 İsveç Rallisi: Tanak yeniden lider, Lappi ilk 10'un dışında!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.