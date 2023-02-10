2023 İsveç Rallisi: Breen liderliğe yükseldi, Tanak ilk etap galibiyetine ulaştı
Öğleden sonra saatlerine fırtına gibi giren Craig Breen, an itibariyle Ott Tanak'ın 2.5 saniye önünde lider! Takamoto Katsuta ise ralliye veda eden ilk isim oldu.
Yeni takımıyla ilk rallisine çıkan Breen, geçtiğimiz yıl podyuma çıktığı İsveç'te beklentiyi aştığı bir sabah bölümü geçirmiş ve bir etap galibiyetiyle sadece 2.1 saniye geride ikinciliğe yerleşmişti.
Öğleden sonraki ilk iki etapta galibiyete ulaşarak liderliğe yükselen Breen, bir ara ikinciliğe gerileyen Tanak ile farkı 10.5 saniyeye kadar çıkarsa da son iki etapta zaman kaybetti ve şu an yalnızca 2.6 saniye farkla zirvede yer alıyor.
Epey iyi bir Cuma gününü geride bırakan Esapekka Lappi 11.2 saniye geride üçüncü, sabah saatlerinde ciddi tempo ve yol tutuşu sorunları yaşayan Elfyn Evans dördüncü sırada.
Geçen yıl burada galibiyete ulaşan Kalle Rovanpera ise yol pozisyonunun özellikle karla kaplı etaplarda kendisini etkilemesi nedeniyle 31.1 saniye geride beşinci -iyi haber, kendisinin yarın yolu temizlemek zorunda kalmayacak olması!
Altıncı sıra Thierry Neuville'e giderken, yedinci sırada ise tecrübe eksikliğinden ötürü sıkıntı çeken Pierre-Louis Loubet yer aldı.
Dördüncü etapta galibiyete ulaşan Takamoto Katsuta 5. etapta takla atarak hasar aldı ve ralliye veda etmek zorunda kalarak fabrika takımıyla ilk rallisinde hayal kırıklığına uğradı.
Öğleden sonra bölümü özeti
Öğleden sonraki ilk etap olan Brattby'nin ikinci geçişindeki derin çukurlar ve karla kaplı yollar etabı epey zorlaştıran bir faktör olarak sürücülerin karşısındaydı.
Bu koşullar, yola geç çıkan sürücüleri fazlasıyla ödüllendiriyordu; nitekim galibiyet etaba son başlayan Breen'e giderken, ikinci sırada ise Loubet yer almaktaydı!
Loubet'e 7.8, Tanak'a ise 9.8 saniye fark atan Breen, böylece ralli liderliğine yükseldi!
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: M-Sport
Etabın ardından keyifli olduğu görülen Breen, "Bu aşamada muhtemelen Brattby'nin belediye başkanı olabilirdim. Araç ray üstünde gibi gidiyor, daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım! Daha fazlası lütfen." dedi.
Üçüncü sıra Lappi'ye, dördüncü sıra Tanak'a, beşinci sıra Evans'a, altıncı sıra ise halen zorlanan Neuville'e gitti.
Rovanpera ise yolu açmak zorunda kaldığı etabı 21.3 saniye geride dokuzuncu tamamladı -öyle ki, WRC2 sürücüleri Oliver Solberg ve Emil Lindholm'dan dahi yavaştı!
Etabın ardından Rovanpera, "Etaptan hemen önce çekişin sohbeti terk ettiğine dair bir mesaj aldım!
"Yapabileceğim pek bir şey yoktu, etabı zar zor atlattım, gerçekten zordu." dedi.
Bir kar yığınına çarpıp takla atan Katsuta ise etabı bir şekilde tamamlamayı başarsa da aracı ciddi hasar almıştı, bu da kendisinin ralliye devam etmesini zorlaştırıyordu.
Yine de altıncı etaba ulaşan Katsuta, radyatörünün su sızdırması nedeniyle etap ortasında kenara çekerek ralliye veda etti.
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport
Breen'in üstünlüğü altıncı etapta da devam etti, ancak bu kez fark aşırı büyük değildi; İrlandalı sürücü, ikinci sıradaki Evans'ın yalnızca 2.6 saniye önündeydi.
Tanak 2.8 saniye geride üçüncü, tempo tutturmayı başaran Rovanpera 4.3 saniye geride dördüncü sıradaydı.
İlk yediyi ise Neuville, son virajlarda bir sağa dönüş esnasında yarım spin atarak yol dışına çıkan Lappi ve mekanik arıza yaşayan Loubet tamamladı.
Yedinci etapta ise sonunda beklenen bir isim fırtına gibi esti: Ott Tanak! Karanlığın çökmeye başladığı etapta M-Sport'a sezonun ilk etap galibiyetini getiren Tanak, böylece Breen ile farkı da 6.4 saniyeye düşürdü.
İkinci sırada sadece 0.9 saniye gerideki Lappi, üçüncü sırada bu kez 3.2 saniye yavaş kalan Breen yer aldı. Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.
Lastik aşınması nedeniyle yine hayal kırıklığı yaşayan Rovanpera ise ancak 11.3 saniye geride altıncı olabildi.
Ancak ilk etabın tekrarlandığı sekizinci etapta toparlanmayı başaran Rovanpera, 0.5 saniye farkla galibiyete ulaşarak biraz moral buldu.
Tanak sadece 0.5 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Lappi yine üçüncü, Evans dördüncü, Neuville ise beşinciydi.
Breen ise 4.3 saniye geride altıncı sırada kaldı ve Tanak'ın farkı düşürmesine engel olamadı.
İsveç Rallisi, yarın tam gaz devam edecek.
İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından genel klasman
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
|
Craig Breen
James Fulton
|41'26.7
|2
|
Ott Tanak
Martin Jarveoja
|41'37.2
|10.5
|10.5
|3
|
Esapekka Lappi
Janne Ferm
|41'44.0
|17.3
|6.8
|4
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|41'52.8
|26.1
|8.8
|5
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|41'54.9
|28.2
|2.1
|6
|
Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|42'02.0
|35.3
|7.1
|7
|
Pierre-Louis Loubet
Nicolas Gilsoul
|42'19.0
|52.3
|17.0
|8
|
Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|43'42.9
|2'16.2
|1'23.9
|9
|
Sami Pajari
Enni Mälkönen
|43'51.4
|2'24.7
|8.5
|10
|
Jari Huttunen
Antti Linnaketo
|44'04.2
|2'37.5
|12.8
|11
|
Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|44'08.5
|2'41.8
|4.3
|12
|
Ole Christian Veiby
Torstein Eriksen
|44'10.9
|2'44.2
|2.4
|13
|
Lauri Joona
Tuukka Shemeikka
|44'29.2
|3'02.5
|18.3
|14
|
Robert Virves
Hugo Magalhaes
|44'34.1
|3'07.4
|4.9
|15
|
Georg Linnamae
James Morgan
|44'34.5
|3'07.8
|0.4
|16
|
Bruno Bulacia
Axel Coronado
|44'45.4
|3'18.7
|10.9
|17
|
Fabrizio Zaldivar
Marcelo Der Ohannesian
|44'48.6
|3'21.9
|3.2
|18
|
Marco Bulacia
Diego Vallejo
|44'53.6
|3'26.9
|5.0
|19
|
Lorenzo Bertelli
Simone Scattolin
|45'05.1
|3'38.4
|11.5
|20
|
Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|45'30.4
|4'03.7
|25.3
|21
|
Teemu Suninen
Mikko Markkula
|45'34.8
|4'08.1
|4.4
|22
|
Jörgen Jonasson
Nicklas Jonasson
|45'56.6
|4'29.9
|21.8
|23
|
Michal Solowow
Maciej Baran
|46'01.5
|4'34.8
|4.9
|24
|
Egon Kaur
Jakko Viilo
|46'24.7
|4'58.0
|23.2
|25
|
Roope Korhonen
Anssi Viinikka
|46'25.3
|4'58.6
|0.6
|26
|
William Creighton
Liam Regan
|46'37.7
|5'11.0
|12.4
|27
|
Rakan Al-Rashed
Dale Moscatt
|47'02.0
|5'35.3
|24.3
|28
|
Laurent Pellier
Marine Pelamourgues
|47'09.5
|5'42.8
|7.5
|29
|
Ricardo Romagnoli
Louis Louka
|47'29.0
|6'02.3
|19.5
|30
|
Diego Jr.
Rogelio Penate
|47'43.6
|6'16.9
|14.6
|31
|
Miguel Zaldivar
Jose Diaz
|47'56.3
|6'29.6
|12.7
|32
|
Mauro Miele
Luca Beltrame
|48'13.7
|6'47.0
|17.4
|33
|
Daniel Alonso
Alejandro López
|48'26.5
|6'59.8
|12.8
|34
|
Joakim Roman
Ida Lidebjer-Granberg
|50'27.1
|9'00.4
|2'00.6
|35
|
Raúl Hernández
Rodrigo Sanjuan
|50'38.5
|9'11.8
|11.4
|36
|
Roberto Blach
Mauro Barreiro
|50'39.1
|9'12.4
|0.6
|37
|
Nao Otake
Marko Salminen
|50'50.8
|9'24.1
|11.7
|38
|
Yuki Yamamoto
Miika Teiskonen
|50'57.6
|9'30.9
|6.8
|39
|
Miguel Díaz-Aboitiz
Rodolfo Del
|52'13.9
|10'47.2
|1'16.3
|40
|
Tom Rensonnet
Loïc Dumont
|52'49.5
|11'22.8
|35.6
|41
|
Hamza Anwar
Adnan Din
|52'52.2
|11'25.5
|2.7
|42
|
Luciano Cobbe
Roberto Mometti
|53'50.9
|12'24.2
|58.7
|43
|
Alexander Villanueva
José Murado
|54'32.3
|13'05.6
|41.4
|44
|
Kogure Hikaru
Topi Matias
|55'36.2
|14'09.5
|1'03.9
|45
|
Jesse Kallio
Jussi Lindberg
|1:01'16.8
|19'50.1
|5'40.6
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