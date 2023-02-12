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2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!

M-Sport ile yeni dönemin ilk zaferini kovalayan Ott Tanak, 16. etap itibariyle ikinci Craig Breen ile farkı arttırdı ve son iki etaba ciddi bir avantajla giriyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
2023 İsveç Rallisi: 16. etabın ardından Tanak zafere çok yakın!
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Pazar sabahına yine kendisine yetecek başlangıcı yapan Tanak, bitime iki etap kala Hyundai sürücüsü Breen ile farkı 3 saniye daha açmayı başardı ve an itibariyle 11.2 saniye farkla lider. 

Etaba yeni çivili lastiklerle çıkan Tanak, etabın en hızlı ikinci zamanını elde ederken, yeni ve aşınmış lastiklerin bir karışımını kullanan Breen ancak dördüncü sıradaydı.

Fren sorunlarıyla boğuşmasına rağmen Ford Puma'ya alıştığını her şekilde gösteren Tanak'ın sezonun ilk zaferine hazırlandığını söylemek artık iddialı olmaz.

Zafer umutları her geçen etap daha da sönen Breen ise "Elimden geldiğince kararlı olmaya çalıştım, ancak bir iki yerde çok tereddüt ettim."

"Neyse ki etabı hiç hata yapmadan temiz bir şekilde geçtik ve bu çok önemli." dedi.

Etabın galibi ise Kalle Rovanpera oldu; bu, podyum mücadelesinde her geçen etap daha da avantaj kazanan son şampiyon için oldukça önemliydi.

Rovanpera ayrıca bu denli sıkıntılı geçen rallideki altıncı etap galibiyetini elde ederek sorunun hızdan ziyade tutarlılık olduğunu gösterdi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Etabı 2.7 saniye geride kalarak üçüncü sırada tamamlayan Neuville sadece iki yeni lastikle etaba çıktığını ve lastiklerini sakladığını itiraf etti.

Dördüncü sıra Breen'e, beşinci sıra 8.4 saniye gerideki Lappi'ye, altıncı sıra ralliye döndükten sonra tutarlı bir performans sergileyen Katsuta'ya gitti.

Son iki sırada ise 16.2 saniye geride kalarak hayal kırıklıklarına bir yenisini ekleyen Elfyn Evans ve alışıldığı üzere Pierre-Louis Loubet yer aldı.

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