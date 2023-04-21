2023 Hırvatistan Rallisi: Neuville lider, Ogier lastik patlatıp geri düştü!

Merhum Craig Breen'in anısına özel bir logo taşıyan iki Hyundai'den birini kullanan Neuville, asfalt rallisinin sabah etaplarını Elfyn Evans'ın 16.1 saniye önünde tamamladı.

Özellikle ilk etaplarda zorlandığı görülen Tanak, buna rağmen sadece 22.1 saniye geride üçüncü sırada. Esapekka Lappi 34.9 saniye geride dördüncü, temiz bir ralli geçiren Takamoto Katsuta ve Pierre-Louis Loubet ise sırasıyla beşinci ve altıncı.

Dört etabın üçünü kazanan Sebastien Ogier 2. etapta lastik patlatarak büyük zaman kaybetmesinin ardından 1 dakika 27.1 saniye geride yedinci, yol koşullarıyla mücadele eden Kalle Rovanpera ise ancak 12. sırada!

Sabah etapları özeti

Ralli başlarken hava açıktı, parkura başlayan ilk isimse şampiyona lideri Sebastien Ogier oldu.

Gün başlamadan önce yağan yağmurun yüzeye getirdiği çamurun neden olduğu düşük yol tutuşuna rağmen çarpıcı bir zaman elde eden Ogier, ikinci sıradaki Neuville'in 2.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaştı.

Yol tutuşu sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen Neuville, araçla tamamen savaştığını ve ralliyi tamamlamak için "büyük iş yapmaları" gerektiğini söyledi.

Yol koşulları git gide kötüleşirken sonra, bir sonraki en hızlı isim 10.5 saniye geride kalan Tanak oldu, ancak kendisi dar bir virajda kısa süreli duraklamasından ötürü de zaman kaybetti. Hızlanmakta zorlanan Rovanpera ise dördüncü sıradaydı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

İkinci etap ciddi bir dramaya sahne oldu; nitekim önce Ogier, sonra Rovanpera etabın 12. kilometresinde bulunan bir çukura girerek lastik patlattılar!

Ogier tam 1 dakika 32 saniye geride kalarak ralli liderliğini kaybetti, ancak inanılmaz bir şekilde patlayan lastiğini bir dakikadan biraz fazla bir sürede değiştirerek mucizeye imza attı.

"Kesiklerden olabildiğince kaçındım ama patlamaya neden olan sadece sıkıştırmaydı. Ne yapabilirim ki?" dedi Ogier.

Rovanpera ise tam 2 dakika 17 saniye kaybederek ilk on dışına düştü.

Etap galibi Neuville dahi küçük bir olay yaşadı; Hyundai sürücüsü bir viraja biraz hızlı girmesinin sonucu yol kenarındaki bir saman balyasına çarparak aracına hasar verdi.

İkinci sırada 4.2 saniye gerideki Evans yer alırken, Lappi üçüncü, yine zorlanan ve 12.1 saniye geride kalan Tanak ise dördüncüydü.

Üçüncü etapta kaldığı yerden devam eden Ogier, 0.8 saniye farkla etap galibiyetine ulaştı. İkinci sıra yine Neuville'e giderken, üçüncü sırada etabın sonlarına doğru ufak bir lastik patlaması yaşayan Evans yer almaktaydı.

Tanak bu kez daha yakındı ve 3.8 saniye geride yine dördüncülüğe ulaştı. Rovanpera ise bir kez daha yol koşullarına uyum sağlayamadı ve 8.1 saniye geride sekizinci oldu -yani Rally1 sınıfının en kötüsü!

Ogier son etapta da gaza basmaya devam etti ve 1.3 saniye önde üçüncü etap galibiyetine ulaştı. İkincilik tempo yakalamaya başlayan Tanak'a, üçüncülük Evans'a gitti.

Rahat bir farkla liderlik koltuğundaki yerini koruyan Neuville dördüncü, bu etabı nispeten daha rahat geçen Rovanpera ise altıncıydı.

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