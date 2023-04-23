2023 Hırvatistan Rallisi: Evans kazandı, 18 aylık hasreti giderdi!

Hırvatistan'ın zorlu asfalt etaplarında Tanak'a 27.0 saniye fark atan Evans, böylece 2021 Finlandiya Rallisi'den bu yana devam eden galibiyet hasretini dindirmeyi başardı.

Evans'ın tam 58.7 saniye gerisinde üçüncülüğe ulaşan Esapekka Lappi, böylece vefat eden Craig Breen'in anısını bir podyumla canlandırdı.

Cuma günkü sekiz etapta sağlam bir performans sergileyen Evans, 8. etapta tek etap galibiyetini aldıktan sonra Cumartesi gününe lider Thierry Neuville'in 5.7 saniye gerisinde geldi.

Bir fırsat bekleyen Evans, Neuville'in Cumartesi sabahı bir sağa dönüş esnasında çizgiyi kaçırması, sonuç olarak önce bir kaya parçasına, sonra da hemen solundaki bir ağaca çarparak ralli dışı kalmasıyla birlikte 19.1 saniye farkla ralli liderliğine yükseldi.

Yine de kendisinin rahatlaması için oldukça erkendi, nitekim ayar problemlerini aşan Ott Tanak sadece iki etapta farkı 12.5 saniyeye kadar indirmeyi başarmış ve zafer için ciddi bir aday olduğunu göstermişti -ta ki son iki etapta bir şanzıman ve bir el freni sorunu yaşayana dek.

Bu sorunlar nedeniyle galibiyet mücadelesinden kopan Tanak, Evans'ın farkı açmasına ve Pazar günü temkinli bir sürüşle galibiyete ulaşmasına seyirci kaldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Rallinin ardından konuşan Evans'ın kafasında ise sadece Breen vardı.

Evans, "Şu anda [galibiyet] çok önemsiz geliyor, işin özü bu."

"Açıkçası bunun için uzun süred çalıştıktan sonra ne kadar az şey ifade ettiği şaşırtıcı. Günün sonunda arkadaşımızı çok özlüyoruz, bitiş çizgisini geçtiğinizde hemen düşünebileceğiniz tek şey bu." dedi.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, sekiz kez dünya şampiyonu olan takım arkadaşı Sebastien Ogier ile eğlenceli bir düelloyu kazandıktan dördüncülüğe ulaştı. Aslında bu ikilinin zafer için mücadele etmeleri bekleniyordu, ancak her iki isim de 2. etapta aynı noktada lastik patlatarak geri düştüler.

Ralliyi yedi etap galibiyetiyle tamamlayan Ogier, tekerlek değişiminin ardından emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir dakika ceza, Cumartesi günü ilk etaba geç geldiği içinse 10 saniye ceza alarak toplam 2.5 dakikalık bir kayıp yaşadı.

Rovanpera ise asfaltta yolu açmanın avantajından faydalandı ve altı etap kazandı.

Bir süre beşinci sırada götürdüğü rallide Takamoto Katsuta altıncı, sezonun en iyi rallisini geçiren Pierre-Louis Loubet ise yedinci oldu.

WRC2'de galibiyete ulaşan Yohan Rossel sekizinci sırada yer alırken, ilk onu Nikolay Gryazin ve WRC2 kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Oliver Solberg tamamladı.

Neuville ise Pazar günü ralliye yeniden katılarak duygusal bir Power Stage zaferi elde etti ve beş bonus puan kazandı. Diğer bonus puanlarsa Rovanpera, Ogier, Katsuta ve Lappi'ye gitti.

Evans ve Ogier, önümüzdeki ay Portekiz'de yapılacak beşinci ralli öncesi şampiyona liderliğini 69 puanla paylaşıyor, Rovanpera ise sadece bir puan geride üçüncü!