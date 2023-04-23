2023 Hırvatistan Rallisi: Evans galibiyete çok yakın!

Galibiyet hasretini dindirmeye sadece bir etap uzakta bulunan Evans, sabah saatlerindeki üç etap boyunca temkinli bir sürüş sergiledi ve Tanak ile farkı 28.1 saniyeye kadar çıkarttı.

Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi 1 dakika 2.7 saniye geride üçüncülüğü korurken, dün lider giderken kaza yapan Thierry Neuville ise bugün geri döndü ve gözü Güç Etabı'nda verilecek ekstra beş puanda olacak.

Pazar sabahının en önemli olayı dördüncülüğün el değiştirmesiydi; Kalle Rovanpera, takım arkadaşı Sebastien Ogier'i geride bırakarak dördüncülüğe yükseldi.

Altıncı sırada Takamoto Katsuta, yedinci sıradaysa Pierre-Louis Loubet yer alıyor.

Pazar sabah etapları özeti

Ralliye bu yıl eklenen 17. etap, Toyota'nın büyük dominasyonuna sahne oldu; nitekim takım, Rovanpera'nın liderliğinde ilk dört sırayı kapattı.

İkinci sıradaki Ogier'e 3.7 saniye fark atan Rovanpera, bu sonuçla genel klasmanda dördüncülüğü ele geçirmeyi başardı! Üçüncü sırada Evans, dördüncü sırada Katsuta yer alıyor.

Neuville beşinci olurken, Tanak liderin 9.9, Evans'ın 5.1 saniye gerisinde altıncıydı -bu da Evans'a büyük avantaj sağlamaktaydı.

Loubet ise bir sorun nedeniyle etabı yol modunda tamamlamak zorunda kaldı ve 41.2 saniye gibi büyük bir zaman kaybetti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Güç etabına da ev sahipliği yapacak 18. etapta Neuville'in dönüşüne şahit olduk, kendini tamamen bu etaba saklayan Belçikalı sürücü, ikinci sıradaki Rovanpera'nın 0.9 saniye önünde etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Ogier üçüncü, tıpkı Neuville gibi son ekstra puanlara odaklanan Tanak dördüncü, Tanak'ın 1.3 saniye gerisindeki Evans ise altıncıydı.

Loubet'in aracındaki sorunlar da çözülmüş gibiydi, fakat etabın sonuna doğru bir tabelaya çarpan Fransız sürücü, bu nedenle bir direksiyon arızasıyla karşılaştı.

19. etapta galibiyet bir kez daha Rovanpera'ya gitti. Etaptan memnun kalmayan son şampiyon, buna rağmen Ogier'in 0.1 saniye önünde yer aldı.

Üçüncü sırada Tanak, beşinci sırada ise Evans yer aldı, ikilinin arasındaki isimse Katsuta.

Ralli, öğleden sonra güç etabı ile son bulacak.