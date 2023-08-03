2023 Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın ardından Rovanpera zirvede, Ali Türkkan Rally3'te lider!

Tıpkı geçen yılki gibi 4.47 kilometrelik Rannankyla etabındaki shakedown ile start alan Finlandiya Rallisi, başta Fin sürücüler olmak üzere her sürücü için ciddi prestij sahibi bir ralli.

Geçen sezon 20 yıl aranın ardından Finlandiya'ya ilk WRC şampiyonluğunu getiren Rovanpera kendi evindeki ralliye de hızlı başladı; dördüncü ve son geçişinde 1.56.3 yapan şampiyona lideri, hafta sonunu zirvede açtı.

İkinci sıra Elfyn Evans'a gitti, etabı üç kez geçen Evans son denemesinde 1.51.1 yapmasının ardından zirvede yer alacak gibiydi, ancak Rovanpera son sözü söyledi.

Esapekka Lappi hemen önündeki Evans'ın sadece 0.3 saniye gerisinde üçüncü olurken, geçen yılın galibi Tanak dördüncüydü.

Ancak bu hafta sonu da Tanak için sıkıntılı geçebilir, kendisi ilk geçişinin ardından "Neler oluyor böyle, araç şu anda kendi hayatını yaşıyor. Elektrikle ilgili bazı sıkıntılar var." ifadelerini kullandı.

Takamoto Katsuta güçlü bir beşincilik elde ederken, bu hafta sonu podyum hedefleyen Thierry Neuville ancak altıncı olabildi.

Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, sekizincilik ikinci kez bir Rally1 aracıyla mücadele edecek olan Teemu Suninen'e gitti.

Uzun süre sonra ilk kez WRC'de mücadele eden Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala ise Rovanpera'nın tam 4.6 saniye gerisinde dokuzuncuydu.