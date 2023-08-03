2023 Finlandiya Rallisi: Shakedown'ın ardından Rovanpera zirvede, Ali Türkkan Rally3'te lider!
2023 Finlandiya Rallisi her zamanki gibi Perşembe günü shakedown ile start aldı, Kalle Rovanpera az farkla kendi evinde zirveyi ele geçirdi. Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisiyse Rally3'te ilk sırada.
Tıpkı geçen yılki gibi 4.47 kilometrelik Rannankyla etabındaki shakedown ile start alan Finlandiya Rallisi, başta Fin sürücüler olmak üzere her sürücü için ciddi prestij sahibi bir ralli.
Geçen sezon 20 yıl aranın ardından Finlandiya'ya ilk WRC şampiyonluğunu getiren Rovanpera kendi evindeki ralliye de hızlı başladı; dördüncü ve son geçişinde 1.56.3 yapan şampiyona lideri, hafta sonunu zirvede açtı.
İkinci sıra Elfyn Evans'a gitti, etabı üç kez geçen Evans son denemesinde 1.51.1 yapmasının ardından zirvede yer alacak gibiydi, ancak Rovanpera son sözü söyledi.
Esapekka Lappi hemen önündeki Evans'ın sadece 0.3 saniye gerisinde üçüncü olurken, geçen yılın galibi Tanak dördüncüydü.
Ancak bu hafta sonu da Tanak için sıkıntılı geçebilir, kendisi ilk geçişinin ardından "Neler oluyor böyle, araç şu anda kendi hayatını yaşıyor. Elektrikle ilgili bazı sıkıntılar var." ifadelerini kullandı.
Takamoto Katsuta güçlü bir beşincilik elde ederken, bu hafta sonu podyum hedefleyen Thierry Neuville ancak altıncı olabildi.
Pierre-Louis Loubet yedinci olurken, sekizincilik ikinci kez bir Rally1 aracıyla mücadele edecek olan Teemu Suninen'e gitti.
Uzun süre sonra ilk kez WRC'de mücadele eden Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala ise Rovanpera'nın tam 4.6 saniye gerisinde dokuzuncuydu.
Ali Türkkan hafta sonuna müthiş bir başlangıç yaptı.
Bu sezon ilk kez WRC arenasında kendini gösteren Castrol Ford Team Turkey sürücüsü Ali Türkkan ve yardımcı sürücüsü Burak Erdener, ilk olarak Sardunya'da podyuma çıkmış, Estonya'dan ise güçlü bir dördüncülükle ayrılmışlardı.
WRC3 klasmanında mücadele eden Castrol Ford Team Turkey'nin bu sezonki WRC programı Finlandiya gibi önemli bir rallide son bulacak.
Önceki iki ralli de oldukça zorlayıcı rallilerdi, dolayısıyla sürücülerin de, takımın Finlandiya'ya oldukça hazırlıklı geldiklerini söylemek mümkün.
Ne kadar iyi hazırlandıklarını henüz shakedown'da gösteren ikili, etabı iki kez geçmeyi tercih etti.
İlk geçişte 2.21.8 gibi bir derece elde eden temsilcilerimiz, ikinci geçişte ise bu zamanı neredeyse yedi saniye geliştirerek 2.15.1 yaptılar.
Dahası, bu derece kendilerini Rally3 klasmanının zirvesine yükseltti.
Sürücülerimize ve Castrol Ford Team Turkey'e 2023 Finlandiya Rallisi'nde başarılar diliyoruz.
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