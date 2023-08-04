2023 Finlandiya Rallisi: Rovanpera lider, M-Sport kabus yaşadı

Günün ilk etabında liderliği alan Rovanpera, dezavantajlı yol pozisyonuna rağmen üç etap galibiyetine imza atmayı ve ikinci sıradaki Elfyn Evans'ın 3.9 saniye önünde yer almayı başardı.

Finlandiya'ya podyum hedefiyle helen Thierry Neuville 12.3 saniye geride üçüncü sırayı alırken, günün ilk etabını kazanan Takamoto Katsuta dördüncü sırada yer aldı.

Beşinci sıra Teemu Suninen'e, altıncı sıra ise bu hafta dördüncü araçla tek seferliğine geri dönen Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'ya gitti.

Üç isim günü kapatmış vaziyette: kaza yapan Esapekka Lappi, motor arızası yaşayan Ott Tanak ve süspansiyon kıran Pierre-Louis Loubet.

M-Sport için durum tam anlamıyla kabus, nitekim Tanak bu ralliyi çok seven bir isim ve avantajlı yol pozisyonundan faydalanabilecek kadar hızlıydı. Dolayısıyla potansiyel bir galibiyet kaçtı denebilir.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan temsilcimiz Ali Türkkan ise güne 4. sırada başlamasına rağmen iyi bir tempo yakalayarak, sabah bölümünü üçüncü sırada noktaladı.

Cuma sabah etapları özeti

Gece boyunca yağan yağmur nedeniyle yollar nemliydi, bu da Rovanpera'nın yol pozisyonu dezavantajını biraz olsun azalttı.

İlk etapta galibiyet Katsuta'ya giderken, onu Evans ve Rovanpera takip etti. Üç takım arkadaşı, sadece 1.3 saniye içinde sıralandı.

Dördüncü sıra Lappi'ye giderken, beşincilik Neuville'e, altıncılık yine kötü bir başlangıç yapmayan Suninen'e gitti.

Tanak 2.4 saniye geride yedinciydi, kendisi bu etapta ufak bir motor arızası yaşayarak vakit kaybetmiş, üstelik gece aldığı ralli liderliğini de Rovanpera'ya kaptırmıştı.

M-Sport için işler üçüncü etapta daha da kötüye gitti, etabın altıncı kilometresinde güç kaybı yaşayan Tanak, uygun bir yerde kenara çekmek durumunda kaldı.

Tanak'ın aracındaki hasar tamir edilemedi, bu da Estonyalı sürücünün geçen yıl kazandığı ralliye erkenden veda etmesi anlamına geliyordu.

Kısa süre sonra ise Tanak'ın takım arkadaşı Loubet süspansiyon kırdı, böylece M-Sport için Cuma günü erkenden sonlandı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

M-Sport'un yaşadığı sıkıntılardan en iyi yararlanan isimse tam 1.8 saniye farkla etap galibiyetine ulaşan Rovanpera oldu.

İkincilik bir kez daha Evans'a giderken, üçüncü sırada Neuville, dördüncü sırada Lappi yer aldı. Hyundai tempo anlamında Toyota ile rekabet etmekte güçlük çekmesine rağmen podyum pozisyonuna yükselmişti.

İyi bir tempo yakalayan Rovanpera, dördüncü etapta da galibiyete imza attı, onu 1.4 saniye geriden yine Evans takip etti.

Hyundai sürücüleri bu kez yer değiştiler, Lappi üçüncü olurken, Suninen dört, Neuville beşinci oldu. Etabın ardından Lappi'nin "daha hızlı gidemediği" için şikayet ettiğini gördük.

Beşinci etaptan önce hafif bir yağmur bastırdı, bu da etabın kayganlaşacağı ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği anlamına geliyordu.

Etap galibiyeti bir kez daha Rovanpera'ya gitti, ancak bu kez Evans ile fark sadece 0.3 saniye seviyesindeydi.

İlginç bir detay vermek gerekirse, Evans bugünkü tüm etapları ikinci sırada tamamladı.

Bu etapta ise Lappi kabus yaşadı, yolun dışına çıkan ve bir ağaca çarpan Fin sürücü, yola geri dönemedi ve ralliye veda etti.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images