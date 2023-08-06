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WRC / Finlandiya Rallisi Yarış ayak raporu

2023 Finlandiya Rallisi: Evans zafere yakın, Ali Türkkan ralliye veda etti

Sezonun ikinci galibiyetine emin adımlarla yürüyen Elfyn Evans, en yakın rakibi Thierry Neuville'e karşı avantajını arttırdı. Temsilcimiz Ali Türkkan ise yolun dışına çıkarak ralliye veda etti.

Tom Howard
Ekleyen:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera'nın ralli dışı kalmasının ardından liderliğe yükselen ve Cumartesi günü yedi etap galibiyetine ulaşan Evans, temposunu Pazar sabahı da sürdürdü.

19. etapta hanesine bir diğer etap galibiyeti daha yazdıran Evans, ikinci sıradaki Thierry Neuville ile farkı 38.2 saniyeye çıkarttı.

Üçüncü sıra kariyerinin dördüncü podyumu için bastıran ve 20. etabı kazanan Takamoto Katsuta'ya ait, ancak Teemu Suninen sadece 6.3 saniye geriden takibi sürdürüyor.

Tek seferliğine geri dönen Jari-Matti Latvala rahatça beşinci, ralliye devam eden tek M-Sport ile Pierre-Louis Loubet ise ancak 46. sırada.

 

Pazar sabah etapları özeti

Günün ilk etabında sürücüleri kuru bir zemin bekliyordu, hafta sonunun tamamının çamurlu zeminde geçtiğini düşünürsek sürücülerin mutlu olduğunu söyleyebiliriz.

Zaten rahat şekilde ralliyi lider götüren Evans, toplam sekizinci etap galibiyetine ulaşarak farkı daha da açtı.

İkinci sıra rallinin en iyi etaplarından birini geçiren Suninen'e gitti; podyumu zorlayan Hyundai sürücüsü, böylece güne Katsuta ile farkı indirerek başladı.

Katsuta 2.9 saniye geride üçüncü olurken, Neuville 4.5 saniye gibi bir farkla dördüncüydü. Etabın ardından öğrendiğimiz kadarıyla Neuville'in ana odağı Güç Etabı.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Güç Etabı'nın ilk geçişi olan 20. etap herkes için tam bir test niteliğindeydi, dolayısıyla Evans'ın pek zorlamadığını gördük.

Etap galibiyeti Katsuta'ya giderken, onu 1.3 saniye geriden Neuville takip etti.

Suninen 2.7 saniye geride üçüncü olarak Katsuta'ya karşı edindiği avantajı kaybederken, Evans tam 4.5 saniye geride dördüncüydü.

 

Ali Türkkan, 2023 Finlandiya Rallisi'ne veda etti

Perşembe gününden bu yana iyi bir performans sergileyen Castrol Ford Team Türkiye sürücüleri Ali Türkkan ve Burak Erdener, sezonun ikinci podyumu için bastıracak gibi duruyordu.

Pazar gününe dördüncü sırada giren ikili, 21. etapta ufak bir hata sonucu kendini yolun dışında bularak ralliye veda etti.

Ali Türkkan böylece ilk uluslararası ralli macerasını Sardunya'daki üçüncülük ve Estonya'daki dördüncülük gibi güçlü sonuçlarla noktalamış oldu.

Castrol Ford Team Türkiye'ye ve sporcularımıza gelecek rallilerde başarılar diliyoruz. 

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Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda

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Tom Howard
2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda

2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda

WRC
Finlandiya Rallisi

2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda 2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda

2023 Finlandiya Rallisi: Evans liderliğini rahatça korudu, Ali Türkkan klasmanında üçüncü

2023 Finlandiya Rallisi: Evans liderliğini rahatça korudu, Ali Türkkan klasmanında üçüncü

WRC
Finlandiya Rallisi

2023 Finlandiya Rallisi: Evans liderliğini rahatça korudu, Ali Türkkan klasmanında üçüncü 2023 Finlandiya Rallisi: Evans liderliğini rahatça korudu, Ali Türkkan klasmanında üçüncü

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