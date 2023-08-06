2023 Finlandiya Rallisi: Evans zafere yakın, Ali Türkkan ralliye veda etti
Sezonun ikinci galibiyetine emin adımlarla yürüyen Elfyn Evans, en yakın rakibi Thierry Neuville'e karşı avantajını arttırdı. Temsilcimiz Ali Türkkan ise yolun dışına çıkarak ralliye veda etti.
Kalle Rovanpera'nın ralli dışı kalmasının ardından liderliğe yükselen ve Cumartesi günü yedi etap galibiyetine ulaşan Evans, temposunu Pazar sabahı da sürdürdü.
19. etapta hanesine bir diğer etap galibiyeti daha yazdıran Evans, ikinci sıradaki Thierry Neuville ile farkı 38.2 saniyeye çıkarttı.
Üçüncü sıra kariyerinin dördüncü podyumu için bastıran ve 20. etabı kazanan Takamoto Katsuta'ya ait, ancak Teemu Suninen sadece 6.3 saniye geriden takibi sürdürüyor.
Tek seferliğine geri dönen Jari-Matti Latvala rahatça beşinci, ralliye devam eden tek M-Sport ile Pierre-Louis Loubet ise ancak 46. sırada.
Pazar sabah etapları özeti
Günün ilk etabında sürücüleri kuru bir zemin bekliyordu, hafta sonunun tamamının çamurlu zeminde geçtiğini düşünürsek sürücülerin mutlu olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten rahat şekilde ralliyi lider götüren Evans, toplam sekizinci etap galibiyetine ulaşarak farkı daha da açtı.
İkinci sıra rallinin en iyi etaplarından birini geçiren Suninen'e gitti; podyumu zorlayan Hyundai sürücüsü, böylece güne Katsuta ile farkı indirerek başladı.
Katsuta 2.9 saniye geride üçüncü olurken, Neuville 4.5 saniye gibi bir farkla dördüncüydü. Etabın ardından öğrendiğimiz kadarıyla Neuville'in ana odağı Güç Etabı.
Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Güç Etabı'nın ilk geçişi olan 20. etap herkes için tam bir test niteliğindeydi, dolayısıyla Evans'ın pek zorlamadığını gördük.
Etap galibiyeti Katsuta'ya giderken, onu 1.3 saniye geriden Neuville takip etti.
Suninen 2.7 saniye geride üçüncü olarak Katsuta'ya karşı edindiği avantajı kaybederken, Evans tam 4.5 saniye geride dördüncüydü.
Ali Türkkan, 2023 Finlandiya Rallisi'ne veda etti
Perşembe gününden bu yana iyi bir performans sergileyen Castrol Ford Team Türkiye sürücüleri Ali Türkkan ve Burak Erdener, sezonun ikinci podyumu için bastıracak gibi duruyordu.
Pazar gününe dördüncü sırada giren ikili, 21. etapta ufak bir hata sonucu kendini yolun dışında bularak ralliye veda etti.
Ali Türkkan böylece ilk uluslararası ralli macerasını Sardunya'daki üçüncülük ve Estonya'daki dördüncülük gibi güçlü sonuçlarla noktalamış oldu.
Castrol Ford Team Türkiye'ye ve sporcularımıza gelecek rallilerde başarılar diliyoruz.
Son Haberler
Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!"
Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!" Rosberg: "Hamilton'ın araçta yapabildiği bazı şeyler insanca değildi!"
Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek"
Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek" Marquez: "Bastianini ile yaşadığımız kaza özgüvenimi zedelemeyecek"
Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"
Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor" Hakkinen: "Red Bull ve Verstappen bu başarıyı hak ediyor"
Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"
Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!" Espargaro: "Yarışta kaza yapmaya çok yakındım!"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar