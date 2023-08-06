2023 Finlandiya Rallisi: Evans sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Katsuta podyumda

Cuma günü istikrarlı performansıyla Kalle Rovanpera'nın hemen arkasına tutunmayı başaran Evans, takım arkadaşının ralliye veda etmesinin ardından liderliği aldı.

Liderliği aldıktan sonra arkasına bakmayan ve farkı sürekli açan Evans, 39.1 saniye farkla galibiyete uzanmayı başardı.

Rally1 çağına iyi başlayamayan ve 2022 sezonunu galibiyetsiz kapatan Evans, bu sezon daha iyi olduğunu sezonun ikinci galibiyetine ulaşarak gösterdi.

İkinci sıra şampiyonadaki farkı biraz olsun kapatan Thierry Neuville'e gitti. Zaman zaman bastırsa da asla Evans'a ciddi bir rakip olamayan Neuville, şampiyona ikinciliğini de Evans'a kaptırdı.

Üçüncü sırada uzun süredir burada görmediğimiz bir isim yer aldı: Takamoto Katsuta!

Son olarak kendi evindeki 2022 Japonya Rallisi'nde podyuma çıkan Katsuta, Cumartesi günkü spini dışında bir hata yapmadı ve kariyerinin dördüncü podyumuna ulaştı.

Teemu Suninen temposunu iyice arttırdığını gösterdiği bir ralliyi geride bıraktı ve dördüncü oldu, hatta bir noktada üçüncülüğe bile yükselmişti.

Beşinci sıra bu hafta sonu tek seferliğine geri dönen Jari-Matti Latvala'ya gitti. Kariyerinde 18 galibiyet bulunan Toyota takım patronu, ilk Rally1 sınavını başarıyla atlattı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

İlk 10 sırada başka Rally1 sürücüsü yer almıyor, nitekim oldukça kırıcı geçen Cuma gününün ardından dört sürücü ralliye veda ettiler.

Rallinin henüz üçüncü etabında alıştığımız dayanıklılık sorunları M-Sport Ford'u buldu, ilk olarak Ott Tanak bir motor sorunuyla kenara çekti.

Daha iki hafta önce motor yenileyen Tanak'ın tabanına aldığı bir darbe sonucu motoruna hasar verdiği öğrenilirken, Estonyalı sürücü geçen yıl kazandığı ralliyi bu kez tamamlayamadı.

Aynı etapta Pierre-Louis Loubet de arka tarafını bir kayaya vurarak süspansiyon hasarı aldı. Sonrasında ralliye devam edebilen Loubet, ancak 46. olabildi.

Asıl olay günün son etaplarında yaşandı; ralli lideri Kalle Rovanpera, bir arkadan kaymayı yönetemedi ve kendini takla atarken buldu!

Günü kapatan Rovanpera'nın ralliye dönmek için umudu vardı, ancak araç tamir edilemedi, böylece Rovanpera için kendi evindeki ralli erkenden son buldu.

Ralliye veda eden diğer isimse bir diğer Fin sürücü Esapekka Lappi.

WRC2 sürücüleri için öndekilerin ralli dışı kalması biçilmiş kaftandı, tam beş WRC2 sürücüsü ralliyi puan barajında tamamladı.