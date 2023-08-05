2023 Finlandiya Rallisi: Evans liderliğini rahatça korudu, Ali Türkkan klasmanında üçüncü

Sabah saatlerinde yağan yağmur etapların ıslanmasına sebep oldu, ancak değişken şartlara göre temposunu korumayı başaran Evans, 6.9 saniyelik farkı 17.7 saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

İkinci sırada istediği dereceleri elde edemeyen Thierry Neuville yer alıyor, ancak kendisi her türlü şampiyonadaki farkı kapatacağı için biraz olsun rahat.

Üçüncü sırada ise bir değişiklik var; Rally1 klasmanındaki ikinci rallisini geçiren Teemu Suninen, hemen önündeki Takamoto Katsuta'nın hata yapmasının ardından podyum pozisyonuna yükseldi.

Üç kez Finlandiya Rallisi galibi Jari-Matti Latvala ise tek seferliğine dönmesine rağmen oldukça hızlı, kendisi genel klasmanda beşinci ve sürekli hızlanıyor.

Rally1 klasmanındaki sadece beş aracın puan pozisyonunda olduğunu belirtelim, nitekim Ott Tanak, Esapekka Lappi ve Kalle Rovanpera ralli dışı, Pierre-Louis Loubet ise devam etse de epey geride.

Cumartesi sabah etapları özeti

Cuma gününe damgasını vuran yağışlı hava, Cumartesi sabahı düzenlenen 11. etaptan itibaren yeniden kendini gösterdi.

Bu durum ralli lideri Evans'ı durdurmadı; iyice ısınan Evans, rallinin ilk etap galibiyetine ulaştı.

Kaygan çakıllı yollarda zorlanan Neuville tam 4.6 saniye geride ikinci olarak güne istediği başlangıcı yapamadı. Suninen 12.2 saniye geride üçüncü, Katsuta 13 saniye geride dördüncüydü.

Gün içinde hızlanan Latvala ise bu etapta pek iyi değildi, 20 saniye geride beşincilikle yetindi Fin sürücü.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Bir sonraki etapta -12. etap- Neuville biraz olsun toparlanmayı başardı, ancak yine de etap galibiyetini 0.7 saniye farkla Evans'a kaptırmaktan kaçınamadı.

Arka arkaya ikinci etap galibiyetine imza atan Evans, farkı da 11.9 saniyeye kadar çıkarttı.

Üçüncü sırada Suninen yer alırken, Loubet dördüncü, Latvala beşinciydi.

Bu etapta Katsuta büyük bir drama yaşadı, kaygan bir çizgiye taşan Japon sürücü, spin atarak hem 13.8 saniye gibi bir kayıp yaşadı, hem de genel klasmanda Suninen'in gerisine düştü.

13. etapta Evans daha rahattı, bu kez tam 3.4 saniye farkla arka arkaya üçüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı. İkincilik koltuğunda yine Neuville yer almaktaydı.

Katsuta hatasının ardından biraz olsun toparlanarak etabı üçüncü sırayı alırken, sadece 0.3 saniye gerisinde ana rakibi Suninen yer alıyordu.

14. etaba geldiğimizde koşullar iyileşmeye, zemin kurumaya başlamıştı, ancak yine de çamur nedeniyle zorluklar sürüyordu.

Evans bu etapta da Neuville'in 2.4 saniye önünde yer almayı ve arka arkaya dördüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Katsuta bir kez daha üçüncülüğe ulaştı, Suninen ise 0.9 saniye arkasında üçüncüydü. Japon sürücü, yeniden podyum için bastıracak.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ali Türkkan podyum yürüyüşünü sürdürdü

Bu sezon üçüncü kez uluslararası arenada boy gösteren Castrol Ford Team Turkey, WRC3 klasmanında podyum ve zafer hedefiyle yollara düştü.

Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisiyle mücadele eden takım, shakedown'ı lider bitirmesinin ardından başarılı bir Cuma gününü de geride bırakmış ve üçüncü sıraya tutunmuştu.

Cumartesi günü de ilk dört etap itibariyle performansını sürdüren ikili, dört etabı da rekabetçi pozisyonlarda tamamlamayı başarmasının ardından an itibariyle üçüncü sırada.

Temsilcilerimize Cumartesi gününün geri kalanında başarılar dileriz.