2023 Estonya Rallisi: Shakedown'ın lideri Rovanpera, Tanak sorun yaşadı
2023 Estonya Rallisi hızlı başladı, Ott Tanak ilk dakikalarda liderliği aldıktan sonra motor arızası yaşarken, etabın lideri Kalle Rovanpera oldu.
Perşembe akşamı başlayacak ve Pazar öğleden sonra sona erecek olan 21 etaplık rallinin startı, her zamanki gibi Perşembe sabahı Shakedown ile verildi.
4.08 kilometrelik Kastre etabında gerçekleştirilen Shakedown'ın başlangıcında en hızlı isim kendi evinde yarışan Ott Tanak idi, ancak kendisi kısa bir süre sonra motor arızası yaşayarak servis alanına dönmek zorunda kaldı.
Tanak denklemden çekildikten sonra dereceler hızla gelişti, günün sonunda en hızlı derece 1.58.8'lik derecesiyle Kalle Rovanpera'ya gitti.
Rovanpera, etabı iki dakikanın altında tamamlamayı başaran tek sürücü olarak hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.
İkinci sıra 1.2 saniye gerideki Thierry Neuville'e giderken, onu Esapekka Lappi takip etmekte. Hyundai, geçen yıl Tanak ile kazandığı ralliye bu yıl da iyi bir açılış yaptı.
Dördüncü sıra Safari Rallisi'nden hayal kırıklığıyla ayrılan Takamoto Katsuta'ya giderken, onu takım arkadaşı Elfyn Evans takip etti. Toyota, üç araçla da ilk beşte yer almayı başardı.
İlk kez Hyundai i20 N Rally1 ile mücadele etmeye hazırlanan Teemu Suninen'in de iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz, kendisi altıncı sırada yer almakta.
Rally1 klasmanının dibinde iki M-Sport yer aldı, arıza yaşayan Tanak yedinci, Pierre-Louis Loubet sekizinci sırayla yetinmek zorunda kaldılar.
WRC2'de lider Oliver Solberg, onu Gus Greensmith, Sami Pajari, Andreas Mikkelsen ve kısa süre önce resmen Hyundai programına katılan Emil Lindholm takip etmekte.
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