2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı
Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Cuma günü öğleden sonra Estonya Rallisi'nin liderliğini ele geçirdi, ancak halen en hızlı isim M-Sport Ford sürücüsü Ott Tanak.
Sabah saatlerini yolu açmakla geçiren Rovanpera, öğleden sonra alıştığı etaplarda kanatlandı ve günü Neuville'in 3.0 saniye önünde lider kapattı.
Altıncı etapta ralli liderliğini kaptıran Neuville, her şeye rağmen uzun süre sonra ilk çakıl rallisi galibiyeti için saldırmaya devam edecek.
Esapekka Lappi sorunlarını çözmesinin ardından üçüncülüğe yükselirken, Elfyn Evans dördüncülüğe geriledi. İlk dört sadece 14.1 saniye içinde sıralanmakta.
Öğleden sonra diğer Hyundai'lere göre tempo kaybeden Teemu Suninen beşinci, Pierre-Louis Loubet altıncı sırada. Takamoto Katsuta ise yedinci.
Günün en hızlı ismiyse halen Ott Tanak, kendisi bugün yedi etabın beşini kazanmayı başarsa da Perşembe aldığı zaman cezası nedeniyle genel klasmanda ancak 11. sırada.
Cuma öğleden sonra etaplarının özeti
Sabah düzenlenen üç etabı da silip süpüren Tanak'ın serisi beşinci etapta son buldu.
Çamurlu koşullarda mücadele etmeyi bekleyen Tanak yumuşak ayarlarla çıkmıştı, ancak zemin beklenenden kuru çıktı, bu da Tanak'ın ancak altıncı olabilmesi demekti.
Etabın galibi böyle koşulları çok seven Rovanpera olurken, onu 2.1 saniye geriden Lappi, 2.4 saniye geridense Evans takip etti.
Bu etapta Rovanpera'dan 4.7 saniye fark yiyen Neuville ise dördüncü sıradaydı, liderliği de tehlike altına girmişti.
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Austral / Hyundai Motorsport
Altıncı etapta beklenen gerçekleşti ve arka arkaya ikinci etap galibiyetini alan Rovanpera 2.3 saniye farkla ralli liderliğine yükseldi!
Etabın ikincisi 3.5 saniye gerideki Tanak oldu, Estonyalı sürücü araç ayarlarını yavaşça düzelterek yeniden tempo yakaladı.
Lappi ve Evans birebir aynı dereceleri yakalarlarken, Neuville 4.4 saniye geride beşinciydi.
Yedinci etaptan önce yağan yağmur nedeniyle yol biraz yumuşamış, bu da Tanak'a istenen koşulları vermişti.
Bu koşullar altında Tanak'ın gaza basması sürpriz olmadı ve M-Sport sürücüsü günün dördüncü etap galibiyetine ulaşmayı başardı.
Tanak'ın iki saniye gerisindeki Lappi ikinci, öğleden sonra toparlanmaya başlayan Loubet 3.1 saniye geride üçüncüydü.
Neuville dördüncü olurken, Rovanpera uzun süre sonra ilk kez bir etapta Neuville'in arkasında kaldı.
Günün son etabında da Tanak galip gelmeyi başardı, böylece rallinin altıncı etap galibiyetini elde etti.
Evans ilk kez tempo yakalayarak 1.1 saniye geride ikinci olurken, onu Rovanpera, Lappi, Neuville ve Suninen takip etti.
İlk altı sıra 4 saniye içinde sıralanırlarken, Neuville son etapta 0.8 saniye daha kaybetti.
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