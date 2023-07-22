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WRC / Estonya Rallisi Etap raporu

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera farkı açmaya devam ediyor

Kalle Rovanpera, Cumartesi sabahını domine ederek ilk dört etabın tamamını kazanmayı ve farkı açmayı başardı.

Tom Howard
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Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Dün öğleden sonra liderliği alan Rovanpera'nın temposunu arttırması bekleniyordu, ancak son şampiyonun beklentileri aştığı söylenebilir.

Güne en yakın rakibi Neuville'in sadece 3 saniye önünde başlayan Rovanpera, sabah gerçekleşen dört etabın tamamında galibiyete ulaşarak farkı 20.3 saniyeye kadar yükseltti.

İkinci sırada halen Neuville yer alıyor, ancak bu kadar geride yer almasının en büyük sebebi 12. etapta yaşadığı lastik patlağı sonucu 10 saniye kaybetmesi.

Üçüncülük için kıyasıya bir mücadele var: Esapekka Lappi üçüncülüğü koruyor, ancak Elfyn Evans sadece 1.9 saniye geriden takipte.

Kariyerinin ilk Rally1 tecrübesini en iyi şekilde değerlendiren Teemu Suninen, 1 dakika 2 saniye geride rahat bir beşinciliğe gidiyor.

Altıncı sıra, Cumartesi sabahı beş saniye zaman cezası alan Pierre-Louis Loubet'e giderken, Takamoto Katsuta en yakın rakibinin 20 saniye gerisinde yedinci.

Ott Tanak ise ilk sekiz etabın altısını kazanıp sekizinciliğe kadar yükselmesinin ardından durulmuş vaziyette, artık hedefi Güç Etabı'ndan beş puan koparmak ve hasarı mümkün olduğunca azaltmak.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Ali Türkkan podyum yolunda emin adımlarla yürüyor

Bu yıl ikinci kez WRC3'te mücadele eden Castrol Ford Team Turkey sürücüsü Ali Türkkan ve yardımcı sürücüsü Burak Erdener, ilk etaptan bu yana oldukça rekabetçi.

Hızlı çakıl etaplarıyla takvimin en zorlayıcı rallilerinden biri olarak bilinen Estonya'da şu ana kadar hatasız ilerleyen ikili, Cuma gününü dördüncü sırada kapatmayı başarmıştı.

Cumartesi gününe yine hızlı başlayan temsilcilerimiz, şu anda WRC3'te üçüncü sırada yer almakta, en yakın rakiple fark ise tam 6 dakika 53 saniye.

2023 Estonya Rallisi, öğleden sonra yapılacak beş etapla devam edecek.

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2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

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Tom Howard
2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

WRC
Estonya Rallisi

2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı 2023 Estonya Rallisi: Rovanpera liderliğe yükseldi, Tanak halen çok hızlı

2023 Estonya Rallisi: En hızlı isim Tanak, lider Neuville

2023 Estonya Rallisi: En hızlı isim Tanak, lider Neuville

WRC
Estonya Rallisi

2023 Estonya Rallisi: En hızlı isim Tanak, lider Neuville 2023 Estonya Rallisi: En hızlı isim Tanak, lider Neuville

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