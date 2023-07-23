2023 Estonya Rallisi: Rovanpera arka arkaya 13 etap galibiyetiyle kazandı, Hyundai 2-3

Cuma günü altıncı etapta liderliğe yükselen Rovanpera, o andan sonra tam anlamıyla durdurulamazdı.

Cumartesi sabahına sadece 3 saniye farkla lider giren Rovanpera, o gün yapılan dokuz etabın tamamını kazandı ve farkı 34.9 saniyeye kadar çekti.

Pazar günü de aynı şekilde devam eden Fin pilot, dört etap daha kazanmayı ve arka arkaya 13 etap galibiyetiyle zafere ulaşmayı başardı.

Rovanpera'nın Güç Etabı'nı da kazandığını ve hanesine ekstra beş puan daha yazdırdığını belirtelim. Bu sonuç, şampiyonada ikinci sıradaki Elfyn Evans ile farkın 55 puana çıkması anlamına geliyor

İkinci sıra tam 52.7 saniye gerideki Neuville'e gitti, normalde çakıl rallilerinde zayıf kalan Neuville, temkinli bir sürüş gerçekleştirdi ve bir etap galibiyeti dahi elde etmeden podyuma çıktı.

Güç Etabı'nda hibrit ünitesinde ufak bir arıza çıkan Neuville, buna rağmen beşinci olarak hanesine ekstra bir puan yazdırdı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Podyumun son basamağı Neuville'in takım arkadaşı Esapekka Lappi'ye gitti, Fin sürücü, özellikle ilk gün Elfyn Evans ile çok yakından mücadele etti.

Aslında Lappi ralliye şanssız başlamış, ilk gün sert bir zıplamanın ardından biraz güç kaybederek Evans'ın gerisine düşmüştü. Ancak sonrasında yerini geri almayı başardı.

Takım arkadaşının 1 dakika 6 saniye gerisinde kalan Evans dördüncü sırada yer aldı, Güç Etabı'nı ikinci tamamlayan Evans, böylece hiç olmazsa şampiyona liderliğini korudu.

Kariyerinin ilk Rally1 tecrübesini başarıyla tamamlayan Teemu Suninen özellikle Cuma günü çok hızlı olduğu ralliyi beşinci sırada tamamladı.

Altıncılık en zayıf Toyota konumundaki Takamoto Katsuta'ya giderken, yedincilik son etap öncesi vakit kaybederek bir sıra gerileyen Pierre-Louis Loubet'in oldu.

Rallinin en etkileyici isimlerinden biri, belki de en etkileyicisi Ott Tanak oldu, Perşembe günü motor değiştirerek beş dakika ceza alan Tanak, büyük bir dezavantajı kapatmak için mücadele etti.

Sonuç olarak, Cuma gününü sekiz etabın altısını kazanarak kapatan ve sekizinciliğe kadar rahatça gelen Tanak, sonrasında aracı korudu ve Güç Etabı için hazırlandı.

Güç Etabı'nı dördüncü tamamlayan Tanak, hafta sonunu altı puanla kapatıyor.

WRC2'de galibiyet Andreas Mikkelsen'e gitti, 9.7 saniye gerisinde genç yetenek Sami Pajari yer aldı.

Normalde hafta sonuna en hızlı başlayan isim Oliver Solberg idi, ancak kendisi beşinci etapta süspansiyon kırarak ralli dışı kaldı.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing