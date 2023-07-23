2023 Estonya Rallisi: Rovanpera arka arkaya 11 etap kazandı, galibiyete koşuyor

Cumartesi sabahından bu yana düzenlenen 11 etabın tamamını kazanan Rovanpera an itibariyle 45.2 saniye farkla lider, dolayısıyla ralli üç aşağı beş yukarı sonuçlandı diyebiliriz.

Podyumun ikinci basamağının Thierry Neuville'e gitmesi neredeyse kesin, üçüncülük için de Esapekka Lappi büyük avantaj yakaladı gibi duruyor.

Cumartesi günü nasıl sonuçlandı?

Ralli liderliğini altıncı etapta alan ve o saniyeden beri farkı sürekli açan Rovanpera, Cumartesi sabahı düzenlenen dört etabın tamamını kazanmıştı.

Öğleden sonra temizlenen yollarda ve alıştığı etaplarda Rovanpera'nın temposu hiç düşmedi, Fin sürücü, hanesine beş etap galibiyeti daha yazdırarak Cumartesi günü düzenlenen bütün etapları kazanmayı ve son güne 34.9 saniye farkla girmeyi başardı.

Kendisinin en yakın rakibi Cuma sabahının lideri Thierry Neuville oldu, beş etabın üçünü ikinci sırada tamamlayan Neuville için ikincilik neredeyse garanti.

Üçüncülük mücadelesindeyse Esapekka Lappi ipleri eline almış vaziyette, öğle arasına girilirken dördüncü sıradaki Elfyn Evans ile 1.9 saniye olan fark gün kapanırken 7.3 saniyeye kadar çıkmıştı.

Rally1 macerasının ilk rallisini biraz daha test havasında geçiren Teemu Suninen epey geride beşinci, onu Pierre-Louis Loubet ve Takamoto Katsuta takip ediyor.

Beş dakika zaman cezasıyla başladıktan sonra Cuma günü yapması gerekeni yapan ve gaza basarak kendini sekizinciliğe kadar atan Ott Tanak artık tamamen Güç Etabı galibiyetine odaklanmış vaziyette.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Pazar sabahı neler yaşandı?

Rovanpera arka arkaya dokuz etap kazanmasının ardından kontrolü elinden bırakmadı ve Pazar sabahının ilk etabı olan Karaski I'de de galibiyete ulaştı.

İkinci sırada Neuville'i yakalayabilmek için ufak da olsa şansını kullanan Lappi yer alırken, üçüncülük podyum umutlarını kaybetmeye başlayan Evans'a gitti.

Neuville dördüncü sırada yer alırken, Güç Etabı için tempo kazanmaya çalışan Tanak beşinciydi. Kalan isimlerse Suninen-Katsuta-Loubet şeklinde sıralanadı.

Güç Etabı'nın yapılacağı Kambja etabının ilk geçişinde de herhangi bir değişiklik olmadı, Rovanpera arka arkaya 11. etap galibiyetine rahatça ulaşmayı başardı.

İkinci sırada 4.6 saniye gerideki Evans yer aldı, Lappi ile farkı 1.7 saniye de olsa kapatan Evans böylece çok az da olsa moral buldu.

Neuville beş saniye geride üçüncü olurken, Lappi dört, Tanak beşinci sıradaydı. Cuma sabahından beri bu etabı bekleyen Tanak'ın öğleden sonra daha hızlı olması beklenebilir.