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2023 Estonya Rallisi: En hızlı isim Tanak, lider Neuville

Temsilcimiz Ali Türkkan'ın da mücadele ettiği 2023 Estonya Rallisi heyecanlı başladı, Ott Tanak üç etabın tamamını kazanmasına rağmen cezası nedeniyle gerilerde, dolayısıyla lider Thierry Neuville.

Tom Howard
Ekleyen:
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Uzun zamandır çakıl rallilerinde şansı yaver gitmeyen Neuville, yine de hızlı etaplardan faydalanmayı başarmasının sayesinde Cuma sabah etaplarının ardından 6.8 saniye farkla ralliye liderlik ediyor.

Her zamanki gibi yolu açmak zorunda kalan Rovanpera buna rağmen iyi bir performans sergiledi ve şu anda ikinci sırada.

Üçüncü sırada 13 saniye gerideki Elfyn Evans bulunmakta, Esapekka Lappi ise bir hibrit arızasına rağmen Evans'ın 1.3 saniye gerisinde dördüncü.

Vefat eden Craig Breen'in yerine Hyundai koltuğuna geçen Teemu Suninen, ilk kez bir Rally1 aracının direksiyonuna geçmesine rağmen oldukça iyi, kendisi 19.6 saniye geride beşinci.

Rally1 klasmanını ufak sıkıntılarla boğuşan Takamoto Katsuta ve yine en dipte yer alan Pierre-Louis Loubet tamamlamakta.

Günün en hızlı ismi kim sorusunun cevabı ise hiç şüphesiz ki Ott Tanak. 

Shakedown etabında arıza yaşayan ve motor değiştirmek zorunda kaldığı için beş dakika ceza alan Tanak, yolların açık olmasından da faydalanarak üç etabın tamamını kazanmayı başardı.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Cuma sabah etapları özeti

Beş dakikalık dezavantajı kapatmak için henüz günün ilk etabından büyük çaba sarf eden Tanak, 24.35 kilometrelik Peipsiääre etabını tam anlamıyla domine etti.

İkinci sıradaki Neuville'in 5.0 saniye önünde etap galibiyetine ulaşan Tanak, etaptan sonra "kaybedeceği hiçbir şey olmadığını ve sonuna kadar bastıracağını" söyledi

Üçüncü sıra 8.2 saniye gerideki Rovanpera'ya giderken, dördüncü sırada Suninen, beşinci sırada ise Lappi yer aldı.

Şanssızlıklardan kurtulamayan Lappi, birkaç kez sert zıplayışlar esnasında hibrit arızaları yaşadı.

Tanak'ın dominasyonu günün ikinci etabında da devam etti, ancak bu kez Neuville'in sadece 1.8 saniye önündeydi.

Etabın ardından konuşan Neuville, "daha hızlı gidebileceğini ancak rallinin daha yeni başladığını" belirtti.

Rovanpera bir kez daha üçüncü sırada yer aldı, ancak yolu açmaya devam etmesine rağmen sadece 2.5 saniye geride kalması etkileyiciydi.

Lappi'nin sıkıntıları bu etapta da devam etti, ilk olarak yol bölümünde hibrit ünitesini sıfırlayamayan Fin pilot, bu nedenle ciddi tempo kaybetti.

Dahası, bir yanlış anlaşılma nedeniyle etaba geç başlayan Lappi, sürüş esnasında da bir saman balyasına çarptı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Günün üçüncü etabı olan ultra hızlı Raanitsa 1 etabında da performansını sürdüren Tanak, yine Neuville'in 1.6 saniye önünde etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Ancak M-Sport için sorunlar da ilk kez kendini gösterdi, nitekim Tanak bu etap esnasında kısa süre de olsa güç kaybı yaşadı.

Rovanpera bir kez daha üçüncüydü, ancak bu kez 4.5 saniye geri düşerek Neuville ile farkın biraz açılmasına engel olamadı.

Etabın ardından konuşan Rovanpera, "Elimizden gelen her şeyi yaptık.

"Bu etap çok sertti, sınırlayıcıların harıl harıl çalıştığını duyabiliyor, zıplamalar esnasında sarsıntılar yaşayabiliyorsunuz." dedi. 

Lappi dört, Suninen beş, denge problemleri yaşayan Evans ise altıncı sırada yer aldı.

 

Ali Türkkan kendi klasmanında iyi bir başlangıç yaptı

Bu sezon ikinci kez WRC'de boy gösteren Castrol Ford Team Turkey sürücüsü Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, tıpkı Sardunya'daki gibi epey güçlü görünmekte.

Rally3 klasmanında ve WRC3 çatısı altında mücadele eden ikili, an itibariyle klasmanında sekiz, WRC3'te ise dördüncü sırada ilerlemekte.

Perşembe günü Shakedown'da zamanını kısa bir süre içinde bile olsa yaklaşık 6 saniye geliştirebilen ikili için öğleden sonra her şey mümkün.

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Tanak'ın motoru değişti, beş dakika zaman cezası alacak

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