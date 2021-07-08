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WRC Haberler

2022 WRC takviminden 9 ralli duyuruldu

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

WRC, takımların yeni Rally1 kuralları öncesinde hazırlanmalarına izin vermek için yeni kurallarla ilk sezonun ilk iki rallisine ek olarak 7 ralliyi daha açıkladı.

2022 WRC takviminden 9 ralli duyuruldu

13 ralliden oluşması mümkün olan 2022 sezonu 20-23 Ocak tarihlerinde Monte Carlo’da başlayacak ve ardından 24-27 Şubat’taki tek tamamen karlı ralli olan İsveç Rallisi ile devam edecek.

Ayrıca bunun dışında 7 ralli daha duyuruldu ve bunlar: Portekiz, İtalya, Kenya, İspanya, Japonya, Estonya ve Yunanistan. Fakat, henüz hangi sırayla düzenlenecekleri ve resmi tarihleri duyurulmadı.

Ayrıca, Kenya Safari Rallisi’nin en az 2023’e kadar WRC takviminde kalacağı doğrulandı.

2022 takvimi için 4 boş yer daha var ve bu sene takvimde yer alıp gelecek sene yer almayan ralliler Hırvatistan, Finlandiya, Arctic Finlandiya Rallisi ve Belçika [Ypres Rallisi] oldu.

Motorsport.com’un aldığı bilgilere göre WRC Kuzey İrlanda’da asfalt zeminde bir ralli ile Britanya’ya dönme üzerinde çalışılıyor.

Fakat bu noktada, 2022 programına dahil edilip edilmeyeceği şimdilik belirsiz.

Geçen ayki Safari Rallisi’nden önce Motorsport.com’a konuşan FIA Ralli Direktörü Yves Matton, eğer iyi bir anlaşmaya varılabilirse WRC’nin Britanya’ya dönmeyi düşünebileceğini söylemişti.

Matton, "Britanya'da hâlâ takvime geri dönebilmek için çalışan ve zorlayan bazı insanlar olduğunu söyleyebilirim."

“Ayrıca Britanya'nın motor sporları ve ralli tarihinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu yüzden, masada iyi bir proje olursa takvimin bir parçası olabileceklerini düşünüyoruz.” dedi.

Aynı zamanda Matton, WRC'nin 2022'nin sonlarında geçtiğimiz sezonlarda iptal eden etkinlikleri tekrardan takvime eklenebileceğini ve bunun, Yeni Zelanda ya da Avustralya gibi ülkelere takvime yeniden katılma şansı verebileceğini dile getirdi.

Motorsport Avustralya bu hafta yaptığı açıklamada, ülkenin 2023'te takvime geri dönme konusunda çalıştığını söyledi.

Matton, "2022'in ilk bölümü zor olacak ancak pandemiden önceki hedefimiz Avrupa ile denizaşırı ülkeler arasında 50/50 bir takvim hayata geçirmekti ve şimdi, 2022'de bu hedefe ulaşmanın mümkün olacağına inanıyoruz." 

"Elbette gelecek yıl denizaşırı ülkelerde ralliler göreceğiz ancak yılın ikinci bölümünde daha fazla olacak.” diye ekledi.

Ayrıca ABD'nin de 2023'te WRC programında yer alma olasılığı bulunuyor ve bunun, şampiyona dahilinde olmayan bir etkinlik olması bekleniyor.

2022 WRC takviminin açıklanan bölümü:

Ralli

Zemin

Tarih

Monte Carlo

Karışık

23 Ocak

İsveç

Karlı

27 Şubat

Portekiz

Çakıl

TBA

İtalya

Çakıl

TBA

Kenya

Çakıl

TBA

Japonya

Asfalt

TBA

İspanya

Asfalt

TBA

Estonya

Çakıl

TBA

Yunanistan

Çakıl

TBA

*TBA: Belirsiz

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