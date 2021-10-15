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2022 WRC takvimi açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bugün yaptığı açıklama ile güncel 2022 Dünya Ralli Şampiyonası takvimini açıkladı ve yeni takvimde Türkiye bir kez daha yer almadı.

2022 WRC takvimi açıklandı

Son iki yılda pandeminin en çok etkilediği serilerin başında gelen Dünya Ralli Şampiyonası, yeni takvimde pandemi nedeniyle genel olarak Avrupa'daki etkinliklere odaklandı.

Bugün gerçekleştirilen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında bu konuya dikkat çekildi ve herkes, şartlar düzelir düzelmez Dünya Ralli Şampiyonası'nın Avrupa'nın ötesine dönmesi gerektiği konusunda herkes hemfikirdi.

Yeni takvimde toplamda 13 ralli yer aldı ve sezonun bir kez daha geleneksel şekilde Monte Carlo ile başlayacağı duyuruldu.

İlk ralli 23 Ocak'ta Monte Carlo'da yapılacak ve sezon 13 Kasım'da Japonya'da sona erecek. Sezonun ikinci ayağı 27 Şubat'ta İsveç'te yapılırken, 24 Nisan'da Hırvatistan, 22 Mayıs'ta Portekiz ve 5 Haziran'da İtalya Rallisi yapılacak.

Kenya, 26 Haziran'da WRC'ye ev sahipliği yaparken, Estonya Rallisi'nin 7 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu.

21 Ağustos tarihi boş bırakıldı ve bu tarihlerde bir asfalt rallisinin yapılması planlanıyor.

Sonrasında uzun bir ara verilecek ve sezon 11 Eylül'de Yunanistan'da devam edecek. Yeni Zelanda'nın 2 Ekim'de WRC'ye ev sahipliği yapması planlanıyor.

Sezon 23 Ekim'deki İspanya ve 13 Kasım'daki Japonya Rallisi ile son bulması bekleniyor.

WRC yeni sezonda hibrit teknolojisinin yer aldığı Rally1 araçlarını kullanmaya başlayacak ve WRC sınıfında yine Hyundai, Toyota ve Ford yer alacak.

Geçici 2022 WRC takvimi:

Tarih  Ralli Yüzey
23 Ocak Monte-Carlo Karışık
27 Şubat İsveç Kar
24 Nisan Hırvatistan Asfalt
22 Mayıs Portekiz Toprak
5 Haziran İtalya Toprak
26 Haziran Kenya Toprak
17 Temmuz Estonya Toprak
7 Ağustos Finlandiya Toprak
21 Ağustos Açıklanacak Asfalt
11 Eylül Yunanistan Toprak
2 Ekim Yeni Zelanda Toprak
23 Ekim İspanya Asfalt
13 Kasım Japonya Asfalt

 

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