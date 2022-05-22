2022 Portekiz Rallisi: Rovanpera arka arkaya 3. kez kazandı, Toyota 1-2!

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Olaylar ve dramalarla dolu Portekiz Rallisi'nde liderlik cumartesi günü Toyota'nın genç ismi Kalle Rovanpera'ya geçmişti.

Bugün sabah gerçekleştirilen 17. etabı kazanan Rovanpera, sabahki son etabı da kazandı ve Güç Etabı'na oldukça rahat şekilde lider gitti.

Fin pilotun yapması gereken tek şey son etabı sorunsuz şekilde tamamlamaktı ve genç sürücü sadece etabı bitirmekle kalmadı, en hızlı zamana da imza attı. Böylelikle hem 2022 Portekiz Rallisi'ni kazandı hem de Güç Etabı'nı ilk sırada tamamladı. Böylelikle de hafta sonunu 30 puanla kapatmış oldu.

Bu, Rovanpera ve Toyota'nın arka arkaya üçüncü zaferi oldu.

Ralliyi bir ara lider götüren Evans, sonrasında takım arkadaşı Rovanpera'ya geçildi ve ardından farkı kapatmakta zorlandı. Bundan ötürü de 15.2 saniye geride ikinci olup, bu yılki ilk podyumunu yakalamış oldu.

Üçüncülük mücadelesi son etaba kadar devam etti. Güç Etabı'na 1.8 saniye farkla Takamoto Katsuta üçüncü girmişti ancak final etabında Dani Sordo en hızlı ikinci zaman imza attı ve Japon sürücünün önünde üçüncü oldu.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Sordo böylelikle bu yılki ilk rallisinde podyuma çıkmış oldu. Katsuta iyi götürdüğü rallinin son etabında podyum dışında kalsa da bu yılki en iyi sonucunu elde etti.

Hyundai sürücüleri adına sorunlarla geçen rallide Thierry Neuville iyi şekilde toparlanmasına rağmen 2 dakika 37 saniye geride beşinci oldu.

Ott Tanak patlattığı lastiklerin ardından 4 dakika kaybetmişti ve ralliyi altıncı sırada tamamladı.

M-Sport için daha da zorlu geçen rallide Pierre Louis Loubet yedinci olurken, Craig Breen sekizinci, Adrien Fourmaux dokuzuncu oldu. Gus Greensmith ise ralliyi tamamlayamadı.

Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb için pek de iyi bir ralli olmadı. Loeb ilk gün yaptığı kazanın ardından ralliye veda etmişti. Cumartesi günü mücadeleye dönse de, mekanik arızayla ralliden tamamen çekilmek zorunda kaldı.

Ogier ise hem cuma hem de cumartesi günleri yaşadığı olaylardan sonra pazar günü ralliye geri döndü. Fakat puan savaşı veremedi ve Güç Etabı'nda da ilk beşin dışında kaldı.

Güç Etabı'nda fazladan puanları Rovanpera (5), Sordo (4), Neuville (3), Tank (2) ve Evans (1) aldı.

WRC2'de ise mutlu sona Citroen sürücüsü Yohan Rossel ulaştı.

İlk dört rallinin ardından Rovanpera, aldığı üç ralli zaferiyle 106 puana ulaşmış durumda. Neuville 60 puanla ikinci sırada yer alırken, Katsuta 38 puanla üçüncü, Tanak 37 puanla dördüncü ve Evans 36 puanla beşinci sırada.

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı 2-5 Haziran'da Sardunya'da gerçekleştirilecek.

Son etap galipleri:

17. etap: K. Rovanperä

18. etap: O. Tänak

19. etap: O. Tänak

20. etap: K. Rovanperä

21. etap: K. Rovanperä

2022 Portekiz Rallisi sonucu:

Yohan Rossel, Benjamin Boulloud, PH Sport Citroen C3 Rally2 Fotoğraf: Red Bull Content Pool