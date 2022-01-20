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WRC / Monte Carlo Rallisi Test raporu

2022 Monte Carlo Rallisi Shakedown: Ogier, Loeb'ün 0.5 saniye önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2022 Dünya Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu Monte Carlo'da başlıyor. Sezonun ilk shakedown seansı bugün gerçekleşti ve Toyota sürücüsü Sebastien Ogier ilk sırada yer aldı.

2022 Monte Carlo Rallisi Shakedown: Ogier, Loeb'ün 0.5 saniye önünde en hızlısı

2022 WRC şampiyonası heyecan bugün güvenlik nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen 2.29 km'lik Sainte-Agnès-Peille Shakedown etabı ile başladı. Sürücülere toplamda iki saat verildi.

Kuru zeminde gerçekleştirilen virajlı ve dar etapta sürücüler, zorlu ralli öncesinde yeni Rally1 hibrit araçlarının limitleri, mümkün olan en iyi şekilde zorlama fırsatı yakaladılar.

2022 Dakar Rallisi'ni ikinci sırada bitirmesinin ardından Monte Carlo Rallisi için etkinliğe gelen M-Sport Ford sürücüsü Sebastien Loeb, başlangıçta tempoyu belirleyen isimdi. Fransız sürücü, ilk önce 1:53.9, sonra da 1:51.8 yaptı.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Fakat son denemelerde Toyota sürücüsü Sebastien Ogier sahneye çıktı ve 1:50.4 yaparak Shakedown'ı zirvede tamamladı.

Ogier'in en yakın takipçisi, tahmin edileceği üzere Loeb'dü. Fransız sürücü son denemesinde 1:50.9 yaptı ve 0.5 saniye geride ikinci oldu.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans da derecesini düzenli olarak geliştirdi ve takım arkadaşının 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Hyundai sürücüleri arasında en iyisi, Belçikalı Thierry Neuville'di. Neuville, en hızlı denemesinde 1:52.2 yaptı ve Ogier'i 1.8 saniye geriden takip etti. Onun da 0.8 saniye gerisinde M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux yer aldı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Fourmaux'un takım arkadaşı Gus Greensmith, başlangıçta temkinli gitti ve sonrasında en iyi derecesini 1:53.1'e çekti. Böylelikle etabı altıncı bitirdi.

Etap, sürücüler için sorunsuz değildi. Hyundai'den Ott Tanak, i20 N'sinde bir motor sorunu yaşarken,. Takamoto Katsuta büyük bir sızıntı nedeniyle üçüncü bir deneme yapamadı.

Son olarak Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, mekanik bir sorun nedeniyle etapta yolda kaldı.

Bu sonuçların ardından Craig Breen 1:53.4'le yedinci, Katsuta 1:54.2 ile sekizinci ve aynı zamanı yapan Rovanpera ile Tanak 1:54.3'le dokuzuncu ve 10. oldu.

Bu hafta sonu üçüncü Hyundai'yi kullanan Oliver Solberg, Rally1 sürücüleri arasında en yavaşıydı ve 4.1 saniye geride 11. oldu.

Monaco Monte Carlo Rallisi - Shakedown sonucu:

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Ogier, 2022 WRC ve pist yarışı planlarını Şubat ayında açıklayacak
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