2022 Monte Carlo Rallisi: Ogier lastik patlattı, Loeb zafere gidiyor!

2022 Monte Carlo Rallisi'nde dramalar bitmiyor. Cumartesi günü liderliği alan ve genel klasmanda farkı 20 saniyenin üzerine çıkaran Sebastien Ogier, pazar günü gerçekleştirilen ilk iki etabın ardından galibiyet yolunda önemli adımlar attı.

Fakat 16. etapta Fransız sürücünün sağ ön lastiği patladı ve çok değerli saniyeler kaybetti. Bu kayıp zamanın ardından Ogier, genel klasmanda liderliği Sebastien Loeb'e bırakmış oldu.

Pazar günü heyecan 14. etapla başladı. M-Sport Ford sürücüsü Sebastien Loeb, 11 dakika 27.9 saniye ile bu etabı kazanan isim oldu.

Fransız sürücü, Ogier üzerindeki baskıyı artırmaya çalışsa da, vatandaşı etabı sadece 1.1 saniye geride ikinci bitirdi. Craig Breen 2 saniye geride üçüncü ve Kalle Rovanpera 3.4 saniye geride dördüncü oldu.

Oliver Solberg, Hyundai ile bu etabı yedinci tamamladı fakat cuma ve cumartesi günleri, kokpitin içerisine dolan egzoz dumanı kendisini olumsuz etkilediği için bu etabın ardından ralliden çekildi.

Ayrıca Elfyn Evans da mücadeleye döndü ve tıpkı Thierry Neuville gibi lastiklerini korumaya odaklandı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Olivier Caenen / ACM

15. etapta en iyi zamanı yapan isim Hyundai sürücüsü Neuville'di. Bu, hem Neuville hem de Hyundai'nin rallideki ilk etap zaferi oldu.

Ogier bu etabı 1.9 saniye geride ikinci tamamlarken, Loeb 6.5 saniye geride beşinci oldu ve genel klasmanda Ogier'in daha da gerisine düştü.

Fakat işler, 16. etapla birlikte tersine döndü.

Loeb harika bir sürüş çıkararak 11 dakika 21 saniye ile etabı kazanan isim oldu. Ogier de nispeten iyi bir zamanla geliyordu fakat etabın son kısmına gelirken lastik patlattı ve bir anda gerilemeye başladı.

Fransız sürücü, etabı tamamlasa da, sağ ön lastikteki patlak nedeniyle 34 saniye kaybetti.

Böylelikle bitime bir etap kala Loeb, Ogier'in 9.5 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Günün son etabı öğleden sonra gerçekleştirilecek olan 14.26 kilometrelik Briançonnet etabı olacak.

Ogier, yaşadığı şanssızlık nedeniyle 9.5 saniye geride kalmış durumda ve son etapta Loeb'ün sorun yaşamasını bekleyecek.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Breen, sorunsuz bir sabah bölümü geçirmesinin ardından 1 dakika 28 saniye geride üçüncülüğünü koruyor.

Rovanpera da rahat şekilde dördüncü sırada bulunuyor. Fin sürücü ile Breen arasında 55 saniye var.

Rovanpera'nın 4 dakika gerisinde Gus Greensmith yer alıyor. Onu da 1 dakika 17 saniye geriden Neuville takip ediyor.

WRC2 sınıfında ise Andreas Mikkelsen 44 saniye farkla ilk sırada.

Etap galipleri:

ES14 : S. Loeb

ES15 : T. Neuville

ES16 : S. Loeb

2022 Monte Carlo Rallisi - 16. etabın ardından genel klasman: