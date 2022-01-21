2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb'ün liderliği sürüyor, Ogier mücadeleye döndü

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, cuma günü gerçekleştirilen altı etabın dördünü kazanarak güne damgasını vurdu ve genel klasman liderliğine yükseldi.

Özellikle sabah bölümüne damga vuran ve üç etabın üçünü de kazanan Loeb, öğleden sonra bölümüne de hızlı başladı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ilk etap olan Beuil 2 etabında Loeb, 9 dakika 57 saniye ile ilk sırada yer aldı ve arka arkaya dördüncü etap zaferini elde etti.

Toyota'dan Sebastien Ogier, bu etabı Loeb'ün 2.9 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı ve farkın açılmasına engel olamadı.

Elfyn Evans, takım arkadaşının 1 saniye gerisinde üçüncü ve M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith 4.9 saniye geride dördüncü oldu.

Rallinin yedinci etabında sürpriz şekilde Greensmith en hızlı zamanı yaptı. Britanyalı sürücünün zamanı 7 dakika 31.9 saniyeydi ve Ogier'in 1.4 saniye önünde kariyerinin ilk etap zaferini aldı.

Loeb bu etapta şanssızdı çünkü hibrit sorunu yaşadı ve muhtemel bir etap zaferini kaçırmış oldu. Yine de Ogier'in 1.5 saniye ardında üçüncü oldu. Craig Breen, Loeb ile aynı zamanı yaptı ve üçüncülüğü Fransız sürücüyle paylaştı.

Günün son etabında ise, zirvede Ogier'in adı vardı. Fransız sürücü 10 dakika 31 saniye ile ilk sırada yer adı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport

Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve Ott Tanak sırasıyla 2. ve 3. olurken, günün en kötü koşullarında Loeb 4.5 saniye geride dördüncü oldu.

Bu sonuçların ardından Loeb, Monte Carlo Rallisi'nde cumartesi gününe 9.9 saniye farkla ilk sırada gidiyor.

Loeb, "Araçta kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve sınırda olduğumu biliyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor, bu yüzden böyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

Ogier, öğleden sonra aracını daha fazla zorladı ve üçüncü sıraya kadar gerilediği rallide mücadeleye tekrar döndü.

Fransız sürücü, vatandaşının 9.9 saniye gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ogier, "Bu sabah biraz güvenli gitmeye çalıştık. Öğleden sonra daha fazla zorladım ama aşırı hızlı gidemiyoruz çünkü araçta biraz denge ve çekiş sorunları var."

“Şu anda bundan daha hızlı gitmek mümkün değil fakat öğleden sonraki tempomuzdan memnun olabiliriz." dedi.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Elfyn Evans, hem mekanik bir sorun yaşadığı hem de güvenli bir yaklaşım seçtiği Monte Carlo'daki öğleden sonra etaplarının ardından 22 saniye geride üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Thierry Neuville, Hyundai sürücüleri arasında en iyisi olarak öne çıkıyor. Fakat hibrit sorunu yaşayan Belçikalı sürücü 47.8 saniye geride kaldı ve genel klasmandaki dördüncülüğünü korusa da, galibiyet mücadelesinden koptu.

Hyundai'nin yeni aracına daha çok uyum sağlayan Ott Tanak, takım arkadaşının yaklaşık 9 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken, çekim yapmaya çalışan bir seyirci tarafından engellenen ve yaklaşık 10 saniye kaybettiğini bildiren Craig Breen altıncı sırada yer alıyor. Breen, Neuville'in 11.4 saniye ardında kalmış durumda.

Öğleden sonra iyi bir tempo yakalayan Gus Greensmith yedinci sırada yer alırken, araçlarını daha iyi anlayan Takamoto Katsuta sekizinci, Kalle Rovanpera dokuzuncu ve Oliver Solberg 10. sırada yer alıyor.

Etap galipleri:

3. etap: S. Loeb

4. etap: S. Loeb

5. etap: S. Loeb

6. etap: S. Loeb

7. etap: G. Greensmith

8. etap: S. Ogier

2022 Monte Carlo Rallisi - 8. etabın ardından genel klasman: