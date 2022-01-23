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WRC / Monte Carlo Rallisi Yarış raporu

2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb, yeni dönemin ilk rallisini 47 yaşında kazandı!

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 Monte Carlo Rallisi'ni M-Sport Ford sürücüsü ve dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb kazandı.

2022 Monte Carlo Rallisi: Loeb, yeni dönemin ilk rallisini 47 yaşında kazandı!

Bu yıl hibrit Rally1 araçlarına geçen Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni dönemi, oldukça heyecanlı şekilde başladı.

Geleneksel şekilde her zaman eğlenceli yarışlara ev sahipliği yapan Monte Carlo'da bu yıl galibiyet için iki dünya şampiyonu, yani Sebastien Ogier ve Sebastien Loeb çekişti.

Ogier, geçen yıl elde ettiği şampiyonluğun ardından Toyota'da yarı zamanlı olarak yarışacağını açıklamıştı ve bu yıl katılacağı birkaç ralliden birisi Monte Carlo'ydu.

Diğer tarafta Sebastien Loeb, sürpriz şekilde Monte Carlo Rallisi için M-Sport Ford ile anlaştı ve 47 yaşında, tek seferliğine WRC'ye geri döndü.

Perşembe günü yapılan heyecanlı etapların ardından Toyota sürücüsü Sebastien Ogier liderdi. Fakat cuma gününe Sebastien Loeb damgasını vurdu ve peş peşe dört etap kazanıp, genel klasmanda liderliği eline geçirdi.

Fakat cumartesi tablo tersine döndü ve bu kez Ogier harika bir tempo yakalayıp, Loeb'ü geride bıraktı. Gün sonunda Ogier, Loeb'ün yaklaşık 20 saniye önündeydi ve dokuz kez dünya şampiyonunun umutları, Ogier'in sorun yaşamasına bağlıydı.

Pazar sabahı yapılan etaplarda büyük bir drama yaşandı. Ogier, sabahki son etapta sağ ön lastiğini patlattı ve yaklaşık 35 saniye vakit kaybetti.

Bu, liderliğin sabahki son iki etabı kazanan Loeb'e geçtiği anlamına geliyordu. Fransız sürücü, son etaba yaklaşık 10 saniye farkla lider başladı.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son etapta Ogier elinden geleni yapsa da, Loeb hata yapmadı ve 2022 Monte Carlo Rallisi'ni ilk sırada tamamlayarak yeni dönemin ilk rallisini kazandı.

47 yaşındaki Loeb, M-Sport Ford ile katıldığı ilk ralliyi kazanırken, kariyerinin 80. galibiyetini de kazanmış oldu.

İkinci tamamladığı Dakar Rallisi'nden kısa bir süre Monte Carlo'ya giden Loeb, yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Bu aynı zamanda M-Sport'un Ogier ile galibiyete ulaştığı 2018 Britanya Rallisi'nden sonraki ilk zaferi de oldu.

Ogier ise ralli boyunca harika bir performans göstermesine rağmen, son günde yaşadığı lastik patlattı ve böylelikle ralliyi ikinci sırada tamamladı. Yine de gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Fransız sürücü, bu yıl belli rallilere katılacağını açıklamıştı ve bir daha hangi rallide yer alacağı henüz bilinmiyor.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Üçüncülük, bu hafta sonunun en hızlı aracı gibi görünen M-Sport Ford Puma ile ilk yarışına katılan Craig Breen'in oldu. Geçen yıl Hyundai ile yarı zamanlı olarak mücadele eden ve bu yıl M-Sport'a geçen İrlandalı sürücü, hatalardan uzak durmayı başardı ve zaman zaman sorunlar yaşasa da üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bu, Breen için önemli bir sonuç olacak. Çünkü Loeb ve Ogier, sadece belli rallilere katılacağı için şampiyonluk savaşında kendisi için birer rakip değiller. Bu açıdan Breen, ralliyi diğer sürücülerin önünde tamamlamış oldu.

M-Sport Ford bu sonuçla, yeni hibrit döneme bir galibiyet ve bir podyumla başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Dördüncülük Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera'nın oldu. Perşembe ve cuma günleri denge sorunlarıyla boğuşan ve yeni Yaris'e alışmakta zorlanan Fin sürücü, cumartesi günü tempo yakalamaya başladı.

Sonrasında hata yapmayan Fin sürücü, ralliyi Breen'in gerisinde dördüncü sırada tamamladı ve iyi bir geri dönüşe imza atmış oldu.

Rovanpera, Power Stage etabını kazanmasının ardından fazladan beş puanın sahibi de oldu. Fin sürücü, ralliyi üç etap zaferiyle tamamladı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Gus Greensmith, M-Sport Ford ile ralliyi beşinci sırada tamamladı. İngiliz sürücü, birden fazla kez lastik patlattığı ve mekanik sorun yaşadığı ralliyi, yaklaşık 6.5 dakika geride beşinci sırada tamamladı ve kariyerinin en iyi sonuçlarından birisini elde etti.

Greensmith aynı zamanda bu rallide, kariyerinin ilk etap zaferini de elde etti.

Bu, ilk beşte üç M-Sport Ford sürücüsü yer aldığı anlamına geliyor.

Hyundai adına kabus gibi geçen ralliyi sadece Thierry Neuville tamamlayabildi. Hem hibrit hem de amortisör sorunları yaşayan Neuville, buna rağmen ralliyi altıncı tamamladı ve Power Stage'i üçüncü bitirip fazladan üç puan elde etti.

Yine de Hyundai için ideal bir başlangıç olmadı. Ott Tanak ve Oliver Solberg, yaşadıkları pek çok sorunun ardından ralliye erken veda ettiler. Bu yüzden pazar günkü son etaplarda yer alamadılar.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, iyi götürdüğü rallide cumartesi günkü hatasının ardından etabın dışına uçtu ve günü erken kapattı.

Mücadeleye geri dönse de, ilk ona geri dönmesi mümkün değildi. Fakat Power Stage'i ikinci bitirmesi sayesinde ralliden dört puanla ayrıldı.

Toyota'nın dördüncü aracını süren Takamoto Katsuta da olaylı bir ralli geçirdi ve sekizinci oldu.

WRC2 sınıfında zafer Andreas Mikkelsen'e gitti.

İlk rallinin ardından Loeb, genel klasmanda 27 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 19 puanla Ogier, 17 Puanla Rovanpera ve 15 puanla Breen takip ediyor.

Etap galipleri:

14. etap: France S. Loeb

15. etap: Belgium T. Neuville

16. etap: France S. Loeb

17. etap: Finland K. Rovanperä

Power Stage

1. K. Rovanperä (5 puan)
2. E. Evans (4 puan)
3. T. Neuville (3 puan)
4. S. Loeb (2 puan)
5. S. Ogier (1 puan)

Monaco Monte Carlo Rallisi sonucu:

 

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

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