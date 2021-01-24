2021 Monte Carlo Rallisi: Ogier harika performansıyla sekizinci zaferini aldı!

Fransız sürücü, Monte Carlo Rallisi'nin başlangıcından itibaren çok iyi bir performans ortaya koydu. Cuma günü lastik patlatmasına rağmen cumartesi günü tekrar liderliğe tırmandı ve bir daha da elinden hiç bırakmadı.

Dün takım arkadaşı Elfyn Evans'ı geçen Toyota sürücüsü, bugün gerçekleştirilen dört etapta kontrolü elinden bırakmadı ve Monte Carlo Rallisi'ni sekizinci kez kazanarak rekoru ele geçirdi.

Ogier aynı zamanda Monte Carlo Rallisi'ni Volkswagen, Ford, Citroen ve Toyota gibi dört farklı üreticiyle kazanmış oldu.

Son dünya şampiyonu, Güç Etabı'nı da kazanarak fazladan beş puan aldı. Böylece hafta sonunu maksimum puanla kapattı.

Geçen yıl son ralliye kadar şampiyonluk savaşını bırakmayan Evans, takım arkadaşı Ogier'le aynı tempoyu tutturmakta zorlansa da 32.6 saniye arkada, ikinci olarak hasarı en aza indirdi. Güç Etabı'nı üçüncü sırada tamamlayarak fazladan puanların sahibi olan Britanyalı sürücü, sezona podyumla başlamış oldu.

Hyundai için zorlu geçen Monte Carlo Rallisi'nde Thierry Neuville üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Bu hafta sonu yeni bir yardımcı pilotla çalışan Belçikalı, ralliyi Ogier'nin 1 dakika 13.5 saniye ardında tamamladı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, lastik patlatmasının ardından üçüncülüğü Neuville'e kaptırdı. Sonrasındaysa aracı bitiş çizgisine getirmeye odaklandı. Son etabı ikinci bitiren ve fazladan puanların sahibi olan genç sürücü, ortaya koyduğu performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Hyundai sürücüsü Dani Sordo, Ott Tanak'ın cumartesi günü lastik patlatıp ralliye veda etmesinin ardından asıl olarak bitiş çizgisine ulaşmaya odaklandı. 3 dakika 14.2 saniye geride beşinci olarak Hyundai için önemli puanlar toplamış oldu.

Toyota Yaris'le ralliye katılan Takamoto Katsuta, iyi bir ralli geçirip altıncı olurken, WRC2 sınıfında üstün bir performans sergileyen Toksport WRT Sürücüsü Andreas Mikkelsen de zafere ulaşan isimlerden oldu.

M-Sport için Monte Carlo Rallisi pek de iyi başlamadı.

Teemu Suninen'in ilk gün takla atarak ralliye veda etmesinin ardından gözler Gus Greensmith'in üzerindeydi ancak Britanyalı sürücü, Mikkelsen'in de ardında kalarak sekizinci sırayı aldı.

İlk onu WRC2 sınıfında mücadele eden Adrien Fourmaux ve Eric Camilli tamamladı.

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 26-28 Şubat tarihleri arasında Finlandiya'da (Lapland) gerçekleştirilecek.