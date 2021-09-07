2021 Japonya Rallisi iptal edildi

Japonya, 11-14 Kasım tarihleri arasında şampiyonanın finaline ev sahipliği yapacaktı fakat ralli, ülkedeki COVID-19 vakalarındaki ani artış nedeniyle iptal edilecek gibi görünüyordu.

WRC organizatörleri, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nın başarılı şekilde gerçekleşmesinin, rallinin önünü açacağını umsa da beklentilere boşa çıktı.

Rallinin organizatörü olan FORUM8, geçen ay hem Formula 1 hem de MotoGP yarışlarının iptal edilmesinin ardından 2021 Japonya Rallisi'nin de iptal edildiğini açıkladı.

Geçen yıl gerçekleştirilmesi planlanan Japonya Rallisi de COVID-19 salgını nedeniyle takvimden çıkarılmıştı.

Şimdi takvimde, yılın son kısmı için bir boşluk oluştu ve yedek listede Türkiye de dahil olmak üzere birden fazla ralli yer alıyor.

Ancak WRC'nin sezonun son ayağı olması için Monza Rallisi'ni düşündüğü anlaşılıyor ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Monza, COVID-19 salgını nedeniyle büyük değişikliklere uğrayan 2020 sezonunda, yılın son rallisine ev sahipliği yapmıştı ve büyük beğeni toplamıştı.

Rallide, normal yarış pistinin bazı bölümleri kullanılıyor.