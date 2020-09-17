2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

18, 19, 20 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirilecek olan Türkiye Rallisi öncesinde herkes rallinin hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek olan ralli, TRTSpor2 ekranlarından canlı olarak motor sporları ve ralli sevenlere sunulacak.

Tüm etaplar olmasa da rallinin birçok etabı canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Rallisi'ni Mehmet Sevinç sunacak, Kaan Özşenler yorumlayacak.

Türkiye Rallisi canlı yayın programı şu şekilde:

- Cuma 17.00 İçmeler (Canlı)

- Cuma 23.15 (Gün Özeti)

- Cumartesi 10.00 Datça 1 (Canlı)

- Cumartesi 16.00 Datça 2 (Canlı)

- Cumartesi 01.35 (Gün Özeti)

- Pazar 09.00 Marmaris 1 (Canlı)

- Pazar 13.00 Marmaris 2 (Canlı)

- Pazar 01.50 (Gün Özeti)