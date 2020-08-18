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WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek

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2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 12:41

TOSFED, 2020 Türkiye Rallisi'nin seyircisiz şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye, pek çok rallinin iptal edilmesine rağmen Dünya Ralli Şampiyonası takviminde kalmaya devam etti.

Başlangıçta 24-27 Eylül'de yapılması planlanan ralli, 18-20 Eylül'e alınmıştı ve rallinin seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsizdi.

TOSFED, bugün itibariyle 2020 Türkiye Rallisi'nin seyircisiz şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Açıklamada, "2020 Türkiye Rallisi, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecektir." denildi.

Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!

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Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Kemal Şengül

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