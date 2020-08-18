2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
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TOSFED, 2020 Türkiye Rallisi'nin seyircisiz şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Türkiye, pek çok rallinin iptal edilmesine rağmen Dünya Ralli Şampiyonası takviminde kalmaya devam etti.
Başlangıçta 24-27 Eylül'de yapılması planlanan ralli, 18-20 Eylül'e alınmıştı ve rallinin seyircili yapılıp yapılmayacağı belirsizdi.
TOSFED, bugün itibariyle 2020 Türkiye Rallisi'nin seyircisiz şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Açıklamada, "2020 Türkiye Rallisi, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecektir." denildi.
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|Seri
|WRC
|Editör
|Kemal Şengül
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2020 Türkiye Rallisi seyircisiz gerçekleştirilecek
paylaşım
yorumlar
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