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WRC / Türkiye Rallisi / Yarış raporu

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!

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2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!
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2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağının gerçekleştirildiği Türkiye Rallisi'nde zafer, Toyota sürücülerinden Elfyn Evans'ın oldu.

Cumartesi gününü lider grubun 1 dakikadan farkla gerisinde 4. sırada tamamlayan Evans, Pazar sabah ardı ardına gelen talihsizliklerin ardından öne çıkan isim oldu.

Pazar sabahki ilk etapta lider Thierry Neuville ve ardından gelen Sebastien Loeb ve Ogier lastik patlatarak zaman kaybettiler. Öndeki üçlünün zaman kaybetmesinin ardından Evans liderliğe yükseldi ve Türkiye Rallisi'ni ilk sırada tamamlayarak kazandı.

Evans, 2020 İsveç Rallisi'nden sonra Türkiye Rallisi'ni de kazanarak şampiyonada liderliğe yükseldi ve bu sene iki ralli kazanan ilk isim oldu. Evans, Güç Etabı'nda 4. oldu. Evans, Türkiye Rallisi'nde aldığı puanlarla 97 puanla şampiyona liderliğine yükselirken, Ogier puansız ayrılmasının ardından 79 puanla 2. sıraya geriledi.

 

Cumartesi gününü ilk sırada tamamlayan Neuville, bugünkü lastik patlatma sıkıntısının ardından bir sıra geriledi ve ralliyi ikinci sırada tamamladı.  Buna rağmen Neuville, Güç Etabı'nı kazanarak ekstra 5 puanın sahibi oldu.

Sebastien Ogier ralliyi 3. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak son etapta motorunda yaşadığı sorunla birlikte ralliyi tamamlayamadı. Ogier'in yarış dışı kalmasının ardından Marmaris'te mücadeleye geri dönen Loeb, 3. olarak podyuma çıkmayı başardı. Loeb ayrıca Güç Etabı'nda 5. olarak 1 puan daha aldı.

Rallinin son gününde lastik patlatan isimler sadece ilk üçlü değildi. Kalle Rovanpera ve Esapekka Lappi de lastik patlatırken Teemu Suninen ve Loubet yolda kalarak ralliye erken veda ettiler. Rovanpera, uzun süre 5. sırada götürdüğü ralliyi 4. sırada tamamlarken onu M-Sport'un Shakedown etabında kaza yapan pilotu Gus Greensmith ve Lappi takip ettiler. Rovanpera ayrıca Güç Etabı'nda 3. olarak ekstra 3 puan kazanmış oldu.

Rallinin başından beri oldukça güçlü olan Kajetawonicz, WRC2 pilotlarını geride bırakarak genel klasmanda 7. olmayı başardı. Onu ralliye sıkıntılı bir şekilde başlayan ancak güçlü tamamlayan TOK Sport pilotu Pontus Tidemand takip etti. İlk 10'u tamamlayan isimler Fourmaux ve Bulacia oldular.

Türkiye Rallisi ile mücadeleye geri dönen Yağız Avcı, oldukça güçlü bir rallinin ardından genel klasmanda 11. olurken son iki senedir Türkiye Rallisi'nde zirvede yer alan Burak Çukurova, Avcı'nın 2 sıra gerisinde 13. oldu.

Ralliye erken veda eden Ott Tanak, Güç Etabı'nda puan kazanma umuduyla geri döndü ve 2. olarak 4 puan kazandı.

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		2:43'02.700    
2 Belgium Thierry Neuville
Belgium Nicolas Gilsoul 		2:43'37.900 35.200 35.200
3 France Sébastien Loeb
Monaco Daniel Elena 		2:44'03.000 1'00.300 25.100
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		2:45'38.600 2'35.900 1'35.600
5 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		2:47'11.000 4'08.300 1'32.400
6 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		2:48'38.900 5'36.200 1'27.900
7 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		2:55'38.500 12'35.800 6'59.600
8 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		2:56'02.400 12'59.700 23.900
9 Adrien Fourmaux
Belgium Renaud Jamoul 		2:57'45.300 14'42.600 1'42.900
10 Marco Bulacia
Marcelo Der 		2:57'49.100 14'46.400 3.800
11 Turkey Yağız Avcı
Turkey Onur Vatansever 		3:02'54.700 19'52.000 5'05.600
12 Alberto Heller
Mexico Jose Diaz 		3:05'06.100 22'03.400 2'11.400
13 Turkey Burak Çukurova
Burak Akcay 		3:07'50.100 24'47.400 2'44.000
14 Jan Solans
Mauro Barreiro 		3:14'18.200 31'15.500 6'28.100
15 Emilio Fernández
United States Ruben Garcia 		3:16'55.200 33'52.500 2'37.000
16 Pedro
Emanuele Baldaccini 		3:18'33.200 35'30.500 1'38.000
17 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		3:56'46.000 1:13'43.300 38'12.800
18 Eyvind Brynildsen
Ilka Minor 		4:04'27.100 1:21'24.400 7'41.100
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WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

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Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Abdullah Çelik

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