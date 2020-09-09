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WRC / Türkiye Rallisi / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi heyecanı başlıyor

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2020 Türkiye Rallisi heyecanı başlıyor
Ekleyen:
, Editör

2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te yapılacak ve ralliyle ilgili son hazırlıklar artık tamamlanmış vaziyette.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan Türkiye Rallisi, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak.

707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan’da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisi nedeni ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak izin verdiği organizasyonda, geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak.

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Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
1/6

Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
2/6

Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Murat Bostancı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Castrol Ford Team Turkey

Murat Bostancı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Castrol Ford Team Turkey
3/6

Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
4/6

Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
5/6

Fotoğraf: Kutal Mete Tekin

Onat Telkenar, Efe Eryazalaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları

Onat Telkenar, Efe Eryazalaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları
6/6

Fotoğraf: TOSFED

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi
Editör Kemal Şengül

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