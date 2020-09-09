2020 Türkiye Rallisi heyecanı başlıyor
2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te yapılacak ve ralliyle ilgili son hazırlıklar artık tamamlanmış vaziyette.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu’ olan Türkiye Rallisi, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak.
707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan’da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.
Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaştırılacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemisi nedeni ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak izin verdiği organizasyonda, geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak.
Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Kutal Mete Tekin
Kris Meeke, Sebastian Marshall, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Kutal Mete Tekin
Murat Bostancı, Onur Vatansever, Ford Fiesta R5, Castrol Ford Team Turkey
Fotoğraf: Kutal Mete Tekin
Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Kutal Mete Tekin
Ott Tänak, Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Kutal Mete Tekin
Onat Telkenar, Efe Eryazalaz, Fiat Egea, Fiat Motorsporları
Fotoğraf: TOSFED
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|Kemal Şengül