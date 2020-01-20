2020 Şili Rallisi'nin yeri doldurulmayacak

Motorsport.com, Şili Rallisi’nin 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki yerinin, ülkedeki toplumsal olaylar nedeniyle tehdit altında olduğunu öğrenmişti.

Şili’de başlayan protesto ve ayaklanmaların artmasının ardından, etkinliğin yapılıp yapılmayacağına dair bir duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyordu.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, Şili'nin 2020 WRC takviminden çıkmaya yönelik talebini onayladı.

Şili'nin takvimdeki yerini başka bir ülkenin alması gündemdeydi ancak herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verildi.

Buna karşılık Arjantin Rallisi'nin tarihi değişti.

Buna göre Villa Calros Paz'da yapılacak etkinlik, bir hafta ileri alındı. Bu karar, Arjantin'den bir sonraki uzun mesafe rallisi olan Kenya'daki Safari Rallisi için, Afrika'ya servis parkı altyapısının lojistiğini kolaylaştırmak amacıyla fazladan bir rahatlık sağlayacak.

Ayrıca Şili'nin Junior WRC takvimindeki yerini Büyük Britanya'nın alacağı da doğrulandı.