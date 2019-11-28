2020 Şili Rallisi, ülkedeki olaylar nedeniyle tehlike altında

Geçtiğimiz ay Şili’de başlayan protesto ve ayaklanmaların artmasının ardından, etkinliğin yapılıp yapılmayacağına dair bir duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Şimdiye kadar 26 can kaybının yaşandığı olaylar, başkent Santiago’nun metro ulaşım sistemindeki fiyat artışının açıklanmasıyla başlamıştı.

Barışçıl protestolar, şiddetli olaylara dönüştü ve bu da 17 metro istasyonunun yakılmasıyla sonuçlandı.

Devlet başkanı Sebastian Pinera bunun üzerinde olağanüstü hal ilan etti.

WRC’ye ev sahipliği yapan Concepcion şehri de isyan olaylarından nasibini aldı ve olağanüstü hal durumuna dahil edildi.

Şili Rallisi’nin gelecek sene Nisan ayından önce yapılmamasının planlanmasına rağmen yerel kaynaklar, WRC’yi siyasi ve sosyal huzursuzluğa girmiş bir ülkeye getirmek için para harcama konusunda devlet düzeyinde endişeler olduğunu doğruladı.

Motorsport.com, Şili Rallisi organizatörlerinin etkinlik için seçenekleri tartışmak için perşembe günü yerel ve ulusal yetkililerle görüşeceklerini öğrendi.

Motorsport.com’a açıklama yapan Concepcion’daki bir otel sahibi, “Burada şu anda durum çok zor. Askerler sokaklardayken hiç kimse ralliyi pek umursamıyor.” dedi.

Motorsport.com perşembe günü Şili Rallisi’nin organizatörüyle temasa geçti ancak yorum yapmadı.

FIA ve WRC organizasyonuyla da konuyla ilgili temasa geçilmiş durumda.

Şili ayrıca 18 Ocak’ta Formula E’ye ev sahipliği yapacak.