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WRC / Finlandiya Rallisi / Son dakika

2020 Finlandiya Rallisi iptal edildi!

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2020 Finlandiya Rallisi iptal edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Haz 2020 12:07

2020 Finlandiya Rallisi, iptal edilen son Dünya Ralli Şampiyonası rallisi oldu.

Finlandiya Rallisi normalde 6-9 Ağustos tarihleri arasında WRC'nin bir sonraki ayağına ev sahipliği yapacaktı. Ancak organizatör AKK Sport, çarşamba günü yapmış olduğu açıklama ile etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

AKK Sport, Finlandiya'daki koronavirüs durumunun iyiye gitmesine rağmen, uluslararası katılımcıların İksandinav ülkesine girmesine izin verecek koşulların o zamana kadar sağlanıp sağlanamayacağından emin olmadığı için böyle bir karar aldığını duyurdu.

Organizatörler başlangıçta Finlandiya Rallisi'ni ertelemeyi düşündüler ama daha sonra 2020 yılında gerçekleştirmeme kararı aldılar. Hyundai geçtiğimiz günlerde Finlandiya kadrosunu açıklamış ve Craig Breen'in de rallide yer alacağını duyurmuştu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "COVID-19'un belirsiz ilerlemesinin yanı sıra bizi bu kararı almaya iten başka önemli belirsizlikler de var. Mesela devletin halka açık etkinliklere getirdiği yasağın Temmuz ayından sonra devam edip etmeyeceğini ve yabancı katılımcıların, takımların ve seyircilerin Finlandiya'da güvenli şekilde seyahat edip edemeyeceğine dair bilgi eksikliği de var."

Organizatör Jack Beckman, "Bu yılki etkinliği iptal ederek paydaşlarımızın her birine ve tüm topluma karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Sağlık bizim için her zaman bir önceliktir." dedi ve 2021 Finlandiya Rallisi için heyecanlı olduğunu belirtti

WRC zaten sezon öncesinde Şili Rallisi'ni kaybetmişti. Ardından Portekiz Rallisi ve Safari Rallisi de iptal edildi.

Serinin yakın zamanda Yeni Zelanda ve Japonya rallilerini de iptal etmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın 3-6 Eylül tarihleri arasında WRC'ye ev sahipliği yapması planlanıyor. Eğer bu ralli de iptal edilirse, sezon 24-27 Eylül'de Marmasi'te yapılacak olan Türkiye Rallisi ile devam edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Finlandiya Rallisi
Editör Rachit Thukral

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