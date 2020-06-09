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WRC / Büyük Britanya Rallisi / Son dakika

2020 Britanya Rallisi de iptal edildi!

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2020 Britanya Rallisi de iptal edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 09:36

Büyük Britanya Rallisi, 2020 WRC takviminden çıkarılan altıncı yarış haline gelirken, şampiyona ilk kez Britanya'ya gitmeyecek.

29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 2020'nin sondan bir önceki ayağına ev sahipliği yapacak olan Galler merkezli etkinlik, küresel koronavirüs pandemisinin ardından iptal edilen Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda'ya katılıyor.

Şili Ralli, Şili'de ortaya çıkan olaylar sonrası iptal edilmişti. Böylelikle takvimde ikisi ertelenen ralliler olmak üzere beş ralli kaldı.

Türkiye, Almanya ve Japonya hâlâ orijinal tarihlerinde yapılması planlanan üç ralli konumunda yer alıyor. Arjantin ve İtalya içinse henüz herhangi bir plan yapılmadı.

Motorsport İngiltere başkanı David Richards, "Bu, rahat şekilde aldığımız bir karar değil, ana finans ortağımız Welsh Hükümeti ile yakın istişare halindeydik ve ne yazık ki devam eden küresel koronavirüs pandemisinin ardından böyle bir karar almak zorunda kaldık."

"Britanya motor sporlarının yönetim organı olarak, sorumluluğumuz ve mutlak önceliğimiz, ister katılımcılar ister yetkililer, isterse de seyirciler veya bu spora olan tutkumuzu paylaşan binlerce gönüllü olsun, buna dahil olan herkesin güvenliğidir. Bu zor dönemde devam eden destekleri ve coşkuları için hepsine teşekkür ederiz."

"Virüsle mücadele konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Fakat seyircili etkinlikler, sosyal mesafeler ve seyahat kısıtlamalarıyla, yılın ilerleyen aylarında virüsün yeniden ortaya çıkma olasılığı konusunda büyük bir belirsizlik var."

“Hükümet tarafından yayınlanan kılavuzu yakından takip ediyoruz ve sonbaharda bu tarz büyük etkinlikler planlamanın imkansız olduğu anlaşılıyor."

"Bu nedenle istemeyerek de olsa bu yılki etkinliğin iptal edilmesinin tek ihtiyatlı seçenek olduğunu kabul etmek zorundayız. Bunun yerine, 2021 için daha büyük ve daha iyi bir ralli hazırlamak için çalışmalar yapacağız dedi.

Büyük Britanya Rallisi, şampiyonanın 1973'teki başlangıcından bu yana WRC takvimindeydi. Etkinlik son kez 1967'de gerçekleşmedi.

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Seri WRC
Etkinlik Büyük Britanya Rallisi
Editör Jamie Klein

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