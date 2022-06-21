20 sene sonra Kenya'ya dönmeye hazırlanan Loeb, "karışık" bir ralli bekliyor

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Dokuz kez dünya şampiyonu, Kenya'da M-Sport ile WRC'ye geri dönecek ve bu sezon üçüncü kez bir rallide yer alacak.

Safari Rallisi, Loeb'in aşırı iyi bildiği bir ralli değil. Fransız sürücü Kenya'da yalnızca bir kez mücadele etti: 20 sene önce, 2002 sezonunda.

O dönem Citroen'de kendini kanıtlamaya çalışan bir genç olan Loeb ralliyi beşinci sırada tamamlarken, Ford sürücüsü Colin McRae dominant bir performansla galibiyete uzanmış ve kariyerinin son zaferini elde etmişti.

2002 sezonunun ardından takvimden düşen Safari Rallisi, geçtiğimiz sezon takvime döndü. 19 sene aradan sonra gerçekleştirilen ilk rallide galibiyete ulaşan isim ise 8. şampiyonluğu için büyük avantaj kazanan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier oldu.

Ralli, Kenya'daki yenilenmiş yüksek hızlı çakıl etaplarında hiç yarışmamış olan Loeb'e yepyeni bir meydan okuma sunacak. M-Sport sürücüsü, bir diğer çakıl rallisi olan Portekiz'de oldukça iyi performans göstermesinin ardından, aracına güvenebileceği bir mücadele için hazır.

Loeb, Mayıs ayında Portekiz'de cesaret verici ama hayal kırıklığı yaratan bir olayın ardından, Puma'sının çakıl üzerinde iyi performans gösterdiği bilgisiyle Kenya'ya gidiyor ve Fransız pilotun ralli liderliğinden düşmesiyle sona erdi.

Loeb, "Portekiz'de rekabetçi olmak güzeldi, araçta iyi hissediyordum ve bu cesaret vericiydi. Kenya çok farklı bir parkur, ancak Portekiz'de rekabetçi olduğumuzu bilmek iyi hissettiriyor."

"Güncel Safari Rallisi parkurunu bilmiyorum, araç üstü görüntülerden gördüğüm kadarıyla zemin büyük çakıllarla kaplı, dolayısıyla patlak lastiklerle karşılaşmamız olası."

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Kenya çok ilginç bir yer; tüm etaplarda vahşi yaşamla ilgili birçok anıya sahip olduğum bir ralli diyebilirim."

"Rallinin 20 sene öncesine göre çok daha farklı olduğunu biliyorum, organizasyon artık bir WRC rallisine benziyor, bu şekilde her şey daha da kolaylaşacak."

"Safari Rallisi'nin bu yıl katıldığım diğer rallilerden farkı şu; Kenya'daki etaplarla ilgili hiçbir deneyimim yok, bu yüzden oldukça karışık bir ralli olmasını bekliyorum." dedi.

M-Sport, geçen yıl Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ile dördüncü ve beşinci olmuş ve Kenya'dan iyi sonuçlarla ayrılmıştı.

Bir diğer başarılı sonuç için umutlu olduğunu söyleyen Greensmith, rallinin bir dayanıklılık savaşı olacağını kabul ediyor.

Greensmith, "Yılın en büyük mücadelesi ve muhtemelen gaza basarak etapları tamamlayamayacağımız tek ralli."

"Araçların yıpranmasını engellememiz ve mekanik arıza yaşamamak için araçlarla bir şekilde uzlaşmamız gerekiyor."

"Bu büyük bir meydan okuma olacak; geçen yıl burada çok güçlüydük, bu yıl da takım olarak iyi bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.