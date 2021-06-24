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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Ogier, en hızlı pilotun değil, en akıllı süren pilotun Kenya Rallisi'ni kazanacağı görüşünde

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Sebastian Ogier, Safari Rallisi'nin getirdiği zorluklardan dolayı en hızlı pilotun değil, en akıllı pilotun ralliyi kazanacağını düşünüyor.

Ogier, en hızlı pilotun değil, en akıllı süren pilotun Kenya Rallisi'ni kazanacağı görüşünde

Kenya'da gerçekleştirilen Safari Rallisi, 19 yıllık bir aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası takvimine geri döndü. 

Bu sene kullanılacak etaplar, ekiplere yeni zorluklar da doğuracak. Bu rallinin sezon en zorlayıcı rallisi olacağı düşünülüyor.

Rallinin ev sahipliği yaptığı hızlı bölümler, sert ve kayalı yollar, kolayca batabileceğiniz kumlu bölümler ve her an karşınıza çıkabilecek yaban hayvanları; bu ralliyi takvimdeki en zorlu ralli yapıyor.

Son dünya şampiyonu Ogier'e göre, takvimdeki diğer rallilerin aksine Kenya'da kazanmak için en hızlı değil, en akıllı sürüşü çıkarmak gerekiyor.

"Buranın zorlayıcı bir ralli olduğunu biliyoruz ve bazı bölümlerde ayağınızdan çok, kafanızla sürmeniz gerekecek. Dikkatli olmamız gerek ancak bunu söylemesi yapmasından kolay."

"Bu hafta sonu karşılaşacağımız en büyük meydan okuma, ritim bulmak ve ihtiyaç duyduğumuzda bu ritmi değiştirmek olacak.

"Her zamanki ralli sona ermeden hiçbir şey bitmemiş olacak. Hayvanlar var, yumuşak kumlu bölümler var, taşlarla dolu bölümler var yani bu hafta sonu karşımıza çıkacak birçok tehlike var."

"Burada kazanan pilotların her zaman en hızlı pilotlar olmadığı söylendi ve bence bu hafta sonu da öyle olacak. Eğer bu hafta sonu en hızlı pilot kazanırsa bu, onun oldukça şanslı olduğunu gösterir çünkü bu koşullarda zorlamak oldukça zorlayıcı."

Safari Rally Kenya, atmosphere, wildlife

Safari Rally Kenya, atmosphere, wildlife

Photo by: McKlein Images

Hyundai Motorsport'tan Thierry Neuville ise etapların eski dönemlerdeki araç dayanıklılık testlerinin yapıldığı yerlere benzediğini söyledi. Neuville, bu bölgelerde hızlı olabilmeleri için iyi bir stratejiye ihtiyaçları olduklarını düşünüyor.

Hyundai aracı sezon boyunca biraz hassas olsa da Neuville hafta sonu için ümitli.

"Kesinlikle burada puan toplamamız gerekiyor ancak bu, her bölümü tam gaz geçebileceğiniz bir ralli değil.

"Benim yaklaşımım böyle olacak ve bence iyi bir stratejiye sahip olmamız gerek. Ne zaman zorlayıp, ne zaman tam gaz giden pilotlara çok vakit kaybetmeden yavaşlayacağımızı anlamamız gerek."

"Etap profillerine baktığımda, bana göre onlar bana biraz geçmişteki etkinliklere benziyor. Ancak elbette araçlarımız çok daha gelişti ve çok daha fazla şeyi kaldırabiliyor. Çok hızlı gitmekle, çok yavaş gitmek arasında ince bir çizgi var."

Neuville'in takım arkadaşı Ott Tanak da rallinin zorlayıcı olacağını kabul ederken; bazı bölümlerde araçlarını korumaları gerekeceğini düşünüyor.

Safari Rallisi öncesinde konuşan Tanak, "[Ralli] Kesinlikle zorlayıcı ve araçlar için de çılgın bir yoluculuk olacak. Oldukça sert yerler var ve normalde bu araçlar her şeyi kaldırabilir ancak bu rallide sadece yavaşça üzerinden geçmemiz gereken yerler var." dedi.

 

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