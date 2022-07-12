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WRC Haberler

Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor

Meksika Rallisi, 2 yıllık aranın ardından 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor.

Luis Ramírez
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Meksika, 2023'te WRC takvimine geri dönmeye hazırlanıyor
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Çakılda gerçekleştirilen Meksika Rallisi'nin WRC takvimine döneceği, Pazartesi günü etkinlik organizatörleri RallyMex tarafından açıklandı. Meksika Rallisi'nin gelecek sezon hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ya da anlaşmanın uzunluğu ise henüz açıklanmadı. 

WRC, Meksika'yı son olarak 2020'de ziyaret emişti. 2020 Meksika Rallisi gerçekleştirilirken, KOVID-19 virüsü dünya çapında yayılmaya başlıyordu ve organizatörler, rallinin son gününü iptal etmek zorunda kalmışlardı. Ülkeler sınırlarını kapatmaya başlamışlardı, bunun üzerine pilotların ve takımların evlerine dönebilmesi için rallinin son günü iptal edilmişti. 

2020'deki ralli Cumartesi günü iptal edilmişti ve o noktada genel klasmanda lider olan Sebastian Ogier, rallinin kazananı olarak açıklanmıştı. 

Meksika Rallisi'nin KOVID-19 nedeniyle tamamlanamamasının ardından WRC, uzun süre yarışamamıştı ve 2020 sezonu Avrupa'da gerçekleştirilen etkinliklerle yeniden başlatılmıştı. İlk ralli, Eylül ayında Estonya'da gerçekleştirilmişti. 

Bu yıl Orta ve Güney Amerika'ya dönmek için fırsatlar oluşsa da lojistik maliyetlerinin artması, WRC'nin Meksika ve Arjantin'de ralli düzenlemesini engelledi. Ancak dün yapılan açıklamayla birlikte 2023'te Kuzey Amerika'ya geri dönüleceği belli oldu. 

Etkinlik, yine Guanajuato eyaletinde gerçekleştirilecek ve Guanajuato'nun yerel yönetimi, seriye bir kez daha yardımcı olacak. 

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 R5

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 R5

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Rallinin ne zaman gerçekleştirileceği net olmasa da yine Mart ayında gerçekleştirileceği düşünülüyor. Mart'ta gerçekleştirilmesiyle birlikte hem en sıcak aylardan kaçılmış oluyor hem de Mart'tan sonra süregelen yağışlı bölümlerden önce yarışılıyor. 

Meksika Rallisi'nin başkanı Juan Suberville, dün gerçekleştirilen konferansta, yeni kontrat çalışmalarının 2021 yılı boyunca sürdüğünü belirtti. 

WRC, 2023 için 14 rallilik bir takvim planlıyor. Bu 14 ralliden 8 tanesi Avrupa'da, 6 tanesi ise diğer kıtalarda gerçekleştirilecek. 

Avrupa'nın dışında gerçekleştirilecek olan 6 ralliden biri resmileşti bile: Safari Rallisi, kontratını 2026 yılına kadar uzatmıştı, yani seneye de takvim olacak. 

Takvimin Avrupa bölümünde ise Almanya'nın 2019'dan sonra ilk kez geri dönebileceği konuşuluyor. Ancak henüz WRC'ye bu konuda gerçek bir teklif gitmedi. 

 

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