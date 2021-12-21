M-Sport: "Loeb'ün, WRC anlaşması 16 yıldır hazırlanıyordu"

Loeb, önümüzdeki ay Monte Carlo Rallisi sezon açılışında yarışmak için İngiliz ekibine katılacak ve Craig Breen, Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ile birlikte dördüncü Ford Puma'yı kullanacak.

Anlaşma şu anda sadece bir ralli için geçerli ancak daha fazlasının da olabileceği anlaşılıyor.

Loeb'ü ilk olarak 2005 yılında Ford takımına getirmeye çalıştığını açıklayan M-Sport'un kurucusu Wilson için, dokuz kez dünya şampiyonu ile sözleşme imzalamak, önemli bir anı temsil ediyor.

O zamanlar Loeb'ün, 2004'te Citroen ile şampiyonluğu kazandıktan sonra sadece bir şampiyonluğu vardı. Daha sonra Fransız markasıyla art arda sekiz şampiyonluk daha kazandı.

Wilson, takımı WRC'nin yeni Rally1 hibrit dönemine hazırlanırken bu anlaşmayı, "harika bir sonuç" olarak nitelendirdi.

Wilson, "Seb ile 2005'te bir anlaşma yapmaya çok yaklaştım ama ne yazık ki o zaman bunu gerçekleştiremedik."

"Ancak, yeni 2022 Rally1 kurallarının getirilmesi ve Red Bull ile yapılan görüşmelerin ardından, ikimiz de gelip yeni araçları denemek isteyip istemediğini görmek için Seb'e ulaştık. O da ilgiliydi ve şimdi, gelecek yıl takıma katılacağını söyleyebiliyoruz."

"Böylesine başarılı bir sürücüyü M-Sport'a getirebilmek harika ve diğer sürücülerimize mentor olmanın yanı sıra harika bir sonuç alabileceğinden de şüphem yok."

"Bu anlaşmanın gerçekleşmesi 16 yıldan fazla sürmüş olabilir ama sonunda gerçekleştiğini görmek harika." dedi.

M-Sport takım patronu Richard Millener Loeb'ün takımında yer almasının keyfini çıkarıyor.

Millener, "Ralli kariyerimin henüz çok başındayım ancak son yıllarda bazı inanılmaz sürücülerle çalıştığım için inanılmaz şanslıydım. Ancak Loeb ile çalışma şansına sahip olmak, gerçekten hiç düşünmediğim bir şeydi."

"Biliyorum ki ben ve takım, onu karşılamak ve en iyi sonuçları alması adına mümkün olan en iyi şansı vermek için, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.