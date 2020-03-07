WRX’in Rusya ayağı iptal edildi

Bu kararla beraber Dünya RX, FIA Motor Sporları Konseyi’nin de onayladığı şekilde 2020 sezonunda 10 ayak içerecek.

FIA, 2020 WRX takvimini gözden geçirdi ve 18-19 Temmuz’da yapılması planlanan yeni Rusya yarışı, Rusya Otomobil Federasyonu’nun (RAF) organizatörler ile yaptığı uzun süreli görüşmelerde anlaşmaya varamaması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Etkinlik, yerel organizatör ve şampiyona organizatörleri arasında yapılan anlaşmayla ve yeni pistin FIA tarafından onaylanmasıyla geçen sene WRX takvimine eklenmişti.

Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve bu sene ilk kez DTM’e ev sahipliği yapacak olan pistin yanında tasarlanan rallikros pistinin bir WRX ayağına gelecekte ev sahipliği yapmaya hazır olduğu da öğrenildi.

WRX takvimi 10 ayağa düşerken, Euro RX Super1600 kategorisi altı ayakta WRX’in destek serisi olmaya devam edecek.