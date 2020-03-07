Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Shakedown:
4 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SSP FP1:
5 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Rallycross / Igora / Son dakika

WRX’in Rusya ayağı iptal edildi

paylaşım
yorumlar
WRX’in Rusya ayağı iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Mar 2020 15:49

Dünya Rallikros Şampiyonası’nın Igora Drive motor sporları kompleksinde düzenlenmesi planlanan Rusya ayağı iptal edildi.

Bu kararla beraber Dünya RX, FIA Motor Sporları Konseyi’nin de onayladığı şekilde 2020 sezonunda 10 ayak içerecek.

FIA, 2020 WRX takvimini gözden geçirdi ve 18-19 Temmuz’da yapılması planlanan yeni Rusya yarışı, Rusya Otomobil Federasyonu’nun (RAF) organizatörler ile yaptığı uzun süreli görüşmelerde anlaşmaya varamaması sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Etkinlik, yerel organizatör ve şampiyona organizatörleri arasında yapılan anlaşmayla ve yeni pistin FIA tarafından onaylanmasıyla geçen sene WRX takvimine eklenmişti.

Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve bu sene ilk kez DTM’e ev sahipliği yapacak olan pistin yanında tasarlanan rallikros pistinin bir WRX ayağına gelecekte ev sahipliği yapmaya hazır olduğu da öğrenildi.

WRX takvimi 10 ayağa düşerken, Euro RX Super1600 kategorisi altı ayakta WRX’in destek serisi olmaya devam edecek.

Sonraki haber
WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı

Önceki haber

WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Etkinlik Igora
Editör Hal Ridge

World Rallycross Sıradaki seans

Barcelona

Barcelona

17 Nis - 19 Nis

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, gerçekten Ferrari ile mücadele edebilir mi?

50dk
2
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

3
Formula 1

Villeneuve, 2020'de güç düzeninin değişmesini beklemiyor

2s
4
Formula 1

Binotto: “2020’de de takım emirleri olabilir”

5
Formula 1

Button: "2011'de Ferrari ile görüştüm"

2s

Son Haberler

WRX’in Rusya ayağı iptal edildi
WRX

WRX’in Rusya ayağı iptal edildi

WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı
WRX

WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı

Kristofferson 2020’de RX’e geri dönüşü değerlendiriyor
WRX

Kristofferson 2020’de RX’e geri dönüşü değerlendiriyor

Rusya, 2020 Dünya Rallikros takvimine girdi
WRX

Rusya, 2020 Dünya Rallikros takvimine girdi

Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu
WRX

Güney Afrika Dünya RX: Timmy Hansen şampiyon oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.