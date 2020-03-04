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World Rallycross / Son dakika

WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı

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WRX, Nürburgring rallikros pist düzenini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
4 Mar 2020 14:40

Bu sene Ağustos ayında Dünya Rallikros Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Nürburgring’in yeni rallikros pist düzeni tanıtıldı.

Karma zeminli pist, Formula 1 pistinin Mullenbachsleife amfitiyatrosu bölümünde, yani 1992 ve 1993’te FIA Inter-Nations Cup’a ev sahipliği yapan orijinal rallikros pistinin yer aldığı bölgeyle aynı yerde yer alıyor.

Nürburgring’in yeni rallikros pist düzeni, saat yönünün tersi yönde tasarlandı ve start düzlüğü, ilk turdan sonra kullanılmayacak. Bu sebeple Franciacorta (İtalya) ve Mettet (Belçika) gibi eski WRX pistlerinde olduğu gibi, ilk turun ilk virajı sağa dönülürken, diğer turlarda ilk virajda sola dönülecek. Haber fotoğrafında bu durum daha iyi şekilde anlaşılabiliyor.

İlk virajdan sonra uzun ve çakıl zeminli bir sol viraj gelecek ve F1 pist düzeninin dokuzuncu virajına tersten bağlanacak. Sonrasında ise bir şikandan sonra joker turu girişine gelinecek.

Joker turu, normal turun dış tarafında yer alıyor. Normal tur ise aynı yerde F1 pistinin sekizinci virajını kullanıyor ve sonrasında çakıl zeminli bir şikan geliyor ve start-finiş düzlüğüne geliniyor.

Pistin uzunluğu 1029 metre ve asfalt/çakıl oranı %60/%40 durumunda.

Almanya, WRX’e son olarak 2018’de Estering’de ev sahipliği yapmıştı. Hockenheim da 2015-2017 arasında takvimde yer almıştı.

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Editör Hal Ridge

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