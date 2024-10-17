Türkiye, 2025 Dünya Rallikros takviminde!

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan 2025 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası takvimi, sekiz ülkeyi kapsayan yarışlarla motor sporları severleri heyecanlandırıyor.

Yeni ve eski yerlerinden karışımından oluşan bu takvim, Kanada'da ilk buz yarışı ve Avustralya'da düzenlenecek sezon finali gibi birçok ilgi çekici yeniliği içeriyor.

Sezon, 23-25 Ocak tarihlerinde Kanada'da, Dünya RX tarihindeki ilk buz yarışıyla başlayacak. Sezonun son yarışı ise 21-23 Kasım'da Avustralya'da gerçekleştirilecek ve bu yarış, Okyanusya'daki ilk rallikros yarışı olacak.

Takvimin diğer öne çıkan noktaları arasında, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta düzenlenecek cadde yarışı ve 2-4 Mayıs'ta Portekiz'deki Lousada'ya 2008'den sonra geri dönüş yer alıyor. Ayrıca, 13-15 Haziran'da Finlandiya'da yepyeni bir pistte heyecan dolu yarışlar yapılacak.

Bir başka önemli haber de, 25-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarış olacak. Böylece ülkemiz, arka arkaya ikinci kez Dünya Rallikros yarışına ev sahipliği yapacak.

Seri yöneticisi Arne Dirks, takvimin çeşitliliğinden memnun olduklarını belirtti ve geleneksel yarışlarla yeni durakların ideal bir karışımını sağladıklarını vurguladı.

2025 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Takvimi:

23-25 Ocak: Kanada

11-13 Nisan: Macaristan

02-04 Mayıs: Portekiz

30 Mayıs-01 Haziran: Birleşik Krallık

13-15 Haziran: Finlandiya

04-06 Temmuz: İsveç

25-27 Temmuz: Türkiye (İstanbul Park)

21-23 Kasım: Avustralya (sezon finali)