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World Rallycross

Türkiye, 2025 Dünya Rallikros takviminde!

Türkiye, 2025 Dünya Rallikros takvimindeki ülkeler arasında yer aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Niclas Gronholm, Construction Equipment Dealer Team

Niclas Gronholm, Construction Equipment Dealer Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan 2025 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası takvimi, sekiz ülkeyi kapsayan yarışlarla motor sporları severleri heyecanlandırıyor.

Yeni ve eski yerlerinden karışımından oluşan bu takvim, Kanada'da ilk buz yarışı ve Avustralya'da düzenlenecek sezon finali gibi birçok ilgi çekici yeniliği içeriyor.

Sezon, 23-25 Ocak tarihlerinde Kanada'da, Dünya RX tarihindeki ilk buz yarışıyla başlayacak. Sezonun son yarışı ise 21-23 Kasım'da Avustralya'da gerçekleştirilecek ve bu yarış, Okyanusya'daki ilk rallikros yarışı olacak.

Takvimin diğer öne çıkan noktaları arasında, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Birleşik Krallık'ta düzenlenecek cadde yarışı ve 2-4 Mayıs'ta Portekiz'deki Lousada'ya 2008'den sonra geri dönüş yer alıyor. Ayrıca, 13-15 Haziran'da Finlandiya'da yepyeni bir pistte heyecan dolu yarışlar yapılacak.

Bir başka önemli haber de, 25-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek yarış olacak. Böylece ülkemiz, arka arkaya ikinci kez Dünya Rallikros yarışına ev sahipliği yapacak.

Seri yöneticisi Arne Dirks, takvimin çeşitliliğinden memnun olduklarını belirtti ve geleneksel yarışlarla yeni durakların ideal bir karışımını sağladıklarını vurguladı.

2025 FIA Dünya Rallikros Şampiyonası Takvimi:

23-25 Ocak: Kanada
11-13 Nisan: Macaristan
02-04 Mayıs: Portekiz
30 Mayıs-01 Haziran: Birleşik Krallık
13-15 Haziran: Finlandiya
04-06 Temmuz: İsveç
25-27 Temmuz: Türkiye (İstanbul Park)
21-23 Kasım: Avustralya (sezon finali)

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Enes Erdemirel
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