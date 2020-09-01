Dünya Rallikros'un Spa ayağı yeniden ertelendi

Dünya RX geçen sene Spa-Francorchamps'ı ziyaret etmiş olsa da, 2020'deki yarışın tarihi koronavirüs salgını sebebiyle Mayıs ayından 3-4 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

Bu değişiklik ile beraber hem Dünya RX Şampiyonası hem de Dünya Ralli Şampiyonası ünlü pistte aynı hafta sonunda koşulacaktı.

Ypres Rallisi'nin Ekim ayının ilk hafta sonunda yapılması, yani Dünya RX ile aynı hafta sonuna denk gelmesi ve iki serinin Spa pistini son günde beraber kullanması planlanıyordu.

Ancak Ypres Rallisi'nin tarihinin ertelenmesi ile beraber her iki serinin birden, Spa'nın Formula 1 pist düzenindeki ünlü Eau Rouge ve Raidillon virajlarını, 22 Kasım tarihinde kullanmaları planlanıyor.

Organizatörler, yarışa seyircilerin alınması planı nedeniyle, Belçika Hükûmeti'nin toplu etkinlikler için getirdiği kısıtlamaların, Dünya RX Şampiyonası tarihinin değişmesine neden olduğunu açıkladı.

Şampiyona tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Kasım ayına yapılan erteleme, Circuit de Spa-Francorchamps'a daha çok taraftar getirmek amacıyla yapıldı.

"An itibariyle ortada olan kısıtlamalar sebebiyle Ekim ayında yapılacak organizasyona sadece 400 seyirci alınabiliyordu."

"Bu karar, yapılan çok dikkatli değerlendirmelerin yanında FIA'ya, Belçika Otomobil Federasyonu'na ve organizatörlere danışılarak alındı."

Bu ayın sonunda yapılması planlanan Riga ayağının, 2020'de seyircili yapılacak olan ilk Dünya RX ayağı olması bekleniyor, aynı zamanda Ekim ayında Montalegre'de yapılacak Portekiz ayağının seyircisiz yapılacağı açıklandı.