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World Rallycross

Son Dakika: 2024 Dünya Rallikros Şampiyonası'nda Türkiye, Çin'in yerini aldı!

2024 FIA Dünya Rallikros sezonu 09-10 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da sona erecek.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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İstanbul Formula 1 Pisti'ne 2015'ten bu yana ilk kez geri dönecek olan World RX of Turkey, sezonun son yarışı olarak Çin'in yerini alacak. Volvo Construction Equipment, dönüş öncesinde pistin iyileştirilmesi için çalışmalara başladı.

Şampiyona lideri Johan Kristofferson, elektrikli araçlarla yenilenebilir benzinli içten yanmalı motorlu araçları karşı karşıya getiren 'Teknolojiler Savaşı'nda ilk şampiyonluğunu ve üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmak için son yarışa geliyor.

Dünya Rallikros Organizatörü Genel Müdürü Arne Dirks yaptığı açıklamada, “TOSFED'e sezonun son yarışının düzenlenmesine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.”

"Bunun, üst düzey rallikrosu İstanbul'a geri getirmek için TOSFED ile uzun vadeli bir ortaklığın yenilenmesi olduğuna inanıyoruz."

“En az bunun kadar önemlisi, FIA'ya ve bu etkinliğin başarısı için pist yapım bilgisi hayati önem taşıyan Volvo CE'den aldığımız sürekli uzmanlık desteği için müteşekkiriz.” dedi.

Hafta sonunun tüm yarış programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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