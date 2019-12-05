Rusya, 2020 Dünya Rallikros takvimine girdi

Dünya RX takvimi Ekim ayının sonunda yayınlanmıştı, ancak iki ayağın nerede gerçekleşeceği belli değildi. Letonya ayağı iki hafta önce açıklanırken, şimdi de Rusya ayağı açıklandı ve takvim tamamlandı.

Rusya ayağı, 18-19 Temmuz tarihlerinde ve sezonun altıncı ayağı olarak gerçekleştirilecek. Pist, Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve DTM’e de ev sahipliği yapacak olan pistin hemen yanında yer alıyor.

Böylelikle Rusya ilk kez uluslararası bir rallikros etkinliğine ev sahipliği yapacak. Ayrıca seride yarışan Timur Timerzyanov da Kazan doğumlu bir Rus ve üç Avrupa Rallikros şampiyonluğu bulunuyor.

Bugüne kadar Rusya’da düzenlenen en büyük rallikros etkinliği, Tataristan bölgesindeki Kazan’da her yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’ydı. Bu etkinlikte Timerzyanov, 14 kez Avrupa Rallikros şampiyonu Kenneth Hansen, üç kez Avrupa Rallikros şampiyonu Sverre Isachsen ve Tataristan başkanı Rustam Minnikhanov gibi isimler de mücadele etmişti.