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World Rallycross / Son dakika

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Portekiz ayağı iptal edildi!

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Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Portekiz ayağı iptal edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Yenilenen Dünya Rallikros Şampiyonası takviminin Portekiz ayağı iptal edildi.

Montalegre şehrindeki Vila Real etkinliğinin, yenilenen 2020 takviminde 10-11 Ekim tarihlerinde yapılması planlanıyordu.

Spa'da yapılacak olan Belçika ayağının geçen ay itibariyle Kasım sonuna ertelenmesinin ardından şampiyonanın Portekiz ayağı, bu hafta sonu yapılacak Letonya ayağından sonraki yarış olacaktı.

Portekiz organizasyonunu düzenleyen Montalegre Belediyesi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yarışın kapalı kapılar ardında yapılacağını söylemiş olsa da Portekiz'de artış gösteren koronavirüs vakaları sebebiyle an itibariyle organizasyon iptal edildi.

Organizatörün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "COVID-19 hakkındaki uluslararası sağlık endişeleri, pandeminin Portekiz'de gösterdiği büyüme, 15 Eylül tarihinden itibaren Portekiz otoriteleri tarafından, seyahat kısıtlamaları ve topluluk yasaklarının da uygulandığı 'Beklenmedik Durum Önlemleri' sebebiyle Dünya Rallikros Şampiyonası'nın Portekiz ayağı ne yazık ki gerçekleştirilemeyecek."

"Herkesin sağlığı ve güvenliği, geçirdiğimiz bu zorlu şartlar altında büyük önem arz etmeye devam ediyor."

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Geçen sene yapılan açıklamada Portekiz ayağının, 2018'de verdiği bir senelik aradan sonra Dünya RX takvimine sadece bir seneliğine geri döndüğü söylense de açıklamanın devamında şunlar söylendi: "2021'de sürücüleri, takımları ve taraftarları, bu dünya klasındaki organizasyon için Montalegre Uluslararası Pisti'nde ağırlamayı heyecanla bekliyoruz."

Böylece 17-18 Ekim tarihlerinde Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılacak olan yarış, çifte yarış olma özelliğini taşıyacak. Daha öncesinde Dünya RX'in İsveç, Finlandiya ve Letonya ayaklarında da bu çifte yarışların yapılması planlanmıştı.

 

Timur Timerzyanov, GRX Taneco

Timur Timerzyanov, GRX Taneco

Fotoğraf: FIA World Rallycross

Letonya ve İspanya yarışlarından sonra Dünya RX Şampiyonası'nın an itibariyle son ayağının 21-22 Kasım'da Spa'da yapılması planlanıyor. Ancak ünlü Formula 1 pistini, aynı hafta sonunda Ypres Rallisi'ni düzenleyecek olan Dünya Ralli Şampiyonası ile paylaşması planlanan Dünya RX Şampiyonası'nın Aralık ortasında Nürbürgring'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu yapılacak olan beşinci ve altıncı ayaklar öncesinde çifte dünya şampiyonu Johan Kristofferson, şampiyona lideri konumunda bulunuyor.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Editör Hal Ridge

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