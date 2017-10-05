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World Rallycross / Son dakika

Peugeot, 2018 WRX sezonu için Loeb ile anlaşma yeniledi

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Peugeot, 2018 WRX sezonu için Loeb ile anlaşma yeniledi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Eki 2017 15:50

Peugeot, dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Lob ile Dünya Rallikros şampiyonasında mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.

Sébastien Loeb, Team Peugeot Hansen
Sébastien Loeb, Team Peugeot Hansen
Sébastien Loeb, Team Peugeot Hansen
Sébastien Loeb, Team Peugeot Hansen
Sebastien Loeb, Team Peugeot-Hansen, Peugeot 208 WRX

Peugeot Hansen takımı, 2014 yılında Dünya Rallikros Şampiyonası'nda mücadele etmeye başlamış ve 2015 yılında markalar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Serideki geleceğiyle ilgili soru işaretleri yer alan Peugeot, çarşamba günü yaptığı açıklamada gelecek planları doğrultusunda seride mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Peugeot markasınnı CEO'su Jean-Philippe Imparato, "Markamız, 2023 yılına kadar modellerinin %80'inin elektrikli versiyonunu sunmayı hedeflediği için, E-WRX çalışmalarını desteklemeye hazır."

"Elçimiz Sebastien Loeb, bu yeni maceramızda bize destek olacak ve 2018'de şampiyon olmaya çalışacak. Bu amaçla Peugeot Sport tarafından başlatılan çalışmaları güçlendireceğiz ve Hansen ailesinin 2014'ten bu yana devam ettirdiği yönetim sistemini de araştıracağız" dedi.

Peugeot'nun Hansen Motorsport ile olan ilişkisinin devam edip etmeyeceği ya da Loeb'ün 2018'de hangi takım için süreceği açıklanmadı.

Loeb seriye katıldığından bu yana Peugeot-Hansen takımında İsveçli pilot Timmmy Hansen'in takım arkadaşlığını yapıyor.

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Editör Hal Ridge

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