Nurburgring WRX yarışı iptal oldu, Kristofersson şampiyon

Motorsport.com'un Salı günü duyduğu üzere, WRX'in son ayağı iptal oldu ve bu karar Johan Kristoffersson'un 2020 FIA Dünya Rallikros Şampiyonu olduğu anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, ralliyi düzenlemek için bir dizi seçeneğin araştırıldığına ancak sonunda bunu başarmanın mümkün olmadığına yer verildi.

Nurburgring’in genel müdürü Mirco Markfort şunları söyledi: "Hepimiz yarış pistimizdeki bu etkinliği sabırsızlıkla bekliyorduk. FIA World Rallikros Şampiyonası, portföyümüzü daha da zenginleştiren eğlenceli ve aksiyon dolu bir etkinlik. Yine de bu karar, ilgili herkesin ve onların sağlığı için gerekliydi."

İptal, KYB Team JC'nin FIA Dünya Ralli Kros Şampiyonası'nın takımlar sınıfını kazandığı anlamına geliyor.

Kristofersson bu yıl yapılan tüm etkinlikleri ilk dört içerisinde tamamladı ve sezonu dört galibiyet ve yedi podyumla noktaladı.

Mattias Ekström sezonu ikinci bitirirken, Timmy Hansen üçüncü ve Niclas Grönholm dördüncü oldu.