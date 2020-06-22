Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

Vermont Sports Car tarafından yönetilen Subaru Motorsports USA, 2010'da New Jersey'de yapılan Avrupa türü rallikros yarışlarına katıldı. Daha sonrasında Uluslararası Rallikros Şampiyonası, Amerika Rallikros Şampiyonası ve Nitro Dünya Oyunları'na katılan takım, FIA'nın teknik kurallarına çoğunlukla uymayarak bunlara katıldı.

Dünya RX organizatörü IMG tarafından da kullanılan, ARX serisindeki teknik kurallar, GRC'nin açık kural kitabı ve FIA'nın 279 kuralları arasında olan hibrit bir kurallar dizisiydi.

Subaru, Norveçli pilot Sverre Isachsen'in 2014'teki Kanada yarışına katılması ile beraber, sadece bir kez Dünya RX Şampiyonası yarışına katıldı.

Şu anda ise, aralarında takımların, organizatörün ve yönetici kurumun bulunduğu, FIA'nın rallikros için çalışan teknik çalışma grubuna yapılan danışmadan sonra FIA, 2021 için güncellenmiş kuralları açıkladı. Getirilen "Özel" motor kuralları sayesinde boxer tip motora sahip araçlar da seride yarışmaya başlayabilecek.

Böylece Subaru, Dünya RX Şampiyonası'nda seneye yarışmaya başlayabilir.

"Özel" motor kuralları ilk kez 2015'te tanıtılmıştı. Tanıtımıyla beraber rallikros Supercar araçları, motor üreticisinin kullandığı şasiyi kullanmak zorundaydı (örnek olarak Citroen motorunun, Citroen şasisi ile kullanılması).

2015 itibariyle ise "Özel" kurallarda, aynı eksenli, dört devirli motor konfigürasyonunda bulunan bileşenlerin boyutu, maddesi ve ağırlıkları konusunda sert tanımlamalar yapıldı.

"Aynı eksenli motor dizaynı" bölümü, "Özel" motor kurallarından kaldırıldı ve 1 Ocak 2021 itibariyle, boxer tipi motora sahip olan araçlar da seride yarışabilecek.

Artık bir ikon haline gelmiş olan Subaru boxer motoru, "Özel" motor kurallarının belirli kurallarına uymaması gerekçesiyle seriye katılamıyordu ve bu sebeple, ana rulman genişliği, krank kolu genişliği, minimum kam mili ve ana mili ağırlıklarında değişiklikler yapılırken toplam motor ağırlığı ve ana mil orta noktasının yerçekimi merkezi hakkındaki kurallarda da çeşitli değişiklikler yapıldı.

Subaru takımı, Amerika Rallikros Şampiyonası'nda yapılan altı yarışın dördünü, eski Formula 1 sürücüsü ve dört kez Amerika Rallikros şampiyonu Scott Speed, ve eski Dünya Ralli Şampiyonu sürücüleri Patrik Sandell ve Chris Atkinson ile kazandı, ancak ekip WRX STI araçları ile sürücüler şampiyonasını kazanmayı başaramadı.

ARX, geçtiğimiz Ağustos'ta Kanada'da Trois-Rivieres'de yapılan pist vaktinin çoğunu Dünya RX ile paylaştığı sırada, İsveçli Sandell organizasyonun en hızlı turunu attı. Ancak Motorsport.com'un anladığına göre 2019'da kullanılan konsept Subaru'da, kurallara uyma durumunun artmasına rağmen, 279 kurallarına tamamıyla uyum sağlaması için değişikliklerin yapılması gerekiyor.

Boxer tipi motorların Dünya RX Şampiyonası'nda kullanılmasına izin verilmesi ile beraber Subaru seriye katılırsa, 2021 bunun olması için en muhtemel yıl olacaktır. Seriye, elektrikli araçların katılımının 2022'ye kadar ertelenmesi ile beraber 2022'den itibaren gridde, içten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar karma bir şekilde bulunacaklar.