Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
eNASCAR Heat Pro League: Iowa
17 Haz
-
17 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
World RX Invitational Series: Norveç
21 Haz
-
21 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XVI: Rusya
25 Haz
-
25 Haz
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
12 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Rallycross / Son dakika

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

paylaşım
yorumlar
Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Haz 2020 17:07

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın teknik kurallarında, Subaru'nun seneye seriye girmesi için, pek çok değişiklik yapıldı.

Vermont Sports Car tarafından yönetilen Subaru Motorsports USA, 2010'da New Jersey'de yapılan Avrupa türü rallikros yarışlarına katıldı. Daha sonrasında Uluslararası Rallikros Şampiyonası, Amerika Rallikros Şampiyonası ve Nitro Dünya Oyunları'na katılan takım, FIA'nın teknik kurallarına çoğunlukla uymayarak bunlara katıldı.

Dünya RX organizatörü IMG tarafından da kullanılan, ARX serisindeki teknik kurallar, GRC'nin açık kural kitabı ve FIA'nın 279 kuralları arasında olan hibrit bir kurallar dizisiydi.

Subaru, Norveçli pilot Sverre Isachsen'in 2014'teki Kanada yarışına katılması ile beraber, sadece bir kez Dünya RX Şampiyonası yarışına katıldı.

Şu anda ise, aralarında takımların, organizatörün ve yönetici kurumun bulunduğu, FIA'nın rallikros için çalışan teknik çalışma grubuna yapılan danışmadan sonra FIA, 2021 için güncellenmiş kuralları açıkladı. Getirilen "Özel" motor kuralları sayesinde boxer tip motora sahip araçlar da seride yarışmaya başlayabilecek.

Böylece Subaru, Dünya RX Şampiyonası'nda seneye yarışmaya başlayabilir.

"Özel" motor kuralları ilk kez 2015'te tanıtılmıştı. Tanıtımıyla beraber rallikros Supercar araçları, motor üreticisinin kullandığı şasiyi kullanmak zorundaydı (örnek olarak Citroen motorunun, Citroen şasisi ile kullanılması). 

2015 itibariyle ise "Özel" kurallarda, aynı eksenli, dört devirli motor konfigürasyonunda bulunan bileşenlerin boyutu, maddesi ve ağırlıkları konusunda sert tanımlamalar yapıldı.

"Aynı eksenli motor dizaynı" bölümü, "Özel" motor kurallarından kaldırıldı ve 1 Ocak 2021 itibariyle, boxer tipi motora sahip olan araçlar da seride yarışabilecek. 

Artık bir ikon haline gelmiş olan Subaru boxer motoru, "Özel" motor kurallarının belirli kurallarına uymaması gerekçesiyle seriye katılamıyordu ve bu sebeple, ana rulman genişliği, krank kolu genişliği, minimum kam mili ve ana mili ağırlıklarında değişiklikler yapılırken toplam motor ağırlığı ve ana mil orta noktasının yerçekimi merkezi hakkındaki kurallarda da çeşitli değişiklikler yapıldı.

Subaru takımı, Amerika Rallikros Şampiyonası'nda yapılan altı yarışın dördünü, eski Formula 1 sürücüsü ve dört kez Amerika Rallikros şampiyonu Scott Speed, ve eski Dünya Ralli Şampiyonu sürücüleri Patrik Sandell ve Chris Atkinson ile kazandı, ancak ekip WRX STI araçları ile sürücüler şampiyonasını kazanmayı başaramadı.

ARX, geçtiğimiz Ağustos'ta Kanada'da Trois-Rivieres'de yapılan pist vaktinin çoğunu Dünya RX ile paylaştığı sırada, İsveçli Sandell organizasyonun en hızlı turunu attı. Ancak Motorsport.com'un anladığına göre 2019'da kullanılan konsept Subaru'da, kurallara uyma durumunun artmasına rağmen, 279 kurallarına tamamıyla uyum sağlaması için değişikliklerin yapılması gerekiyor.

Boxer tipi motorların Dünya RX Şampiyonası'nda kullanılmasına izin verilmesi ile beraber Subaru seriye katılırsa, 2021 bunun olması için en muhtemel yıl olacaktır. Seriye, elektrikli araçların katılımının 2022'ye kadar ertelenmesi ile beraber 2022'den itibaren gridde, içten yanmalı motorlar ve elektrikli araçlar karma bir şekilde bulunacaklar.

Sonraki haber
World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist

Önceki haber

World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Editör Hal Ridge

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

2
Formula 1

Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak

1s
3
World Rallycross

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

37dk
4
MotoGP

Stoner: "Yenilebilir olduğunu gösteren Rossi, daha uzun yıllar MotoGP'de kalabilir"

28dk
5
Formula 1

Mansour Ojjeh, McLaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine oğlu geçecek

3s

Son Haberler

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak
WRX

Kural değişiklikleri, Subaru'nun WRX'e girmesini sağlayacak

World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist
eSpr

World RX eSpor: Norveç'te kazanan isim Blomqvist

Dünya RX eSpor, Norveç'e taşınıyor
eSpr

Dünya RX eSpor, Norveç'e taşınıyor

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 2020 takvimi ortaya çıktı
WRX

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 2020 takvimi ortaya çıktı

Letonya, WRC takvimine girmek için görüşme yapıyor
WRC

Letonya, WRC takvimine girmek için görüşme yapıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.