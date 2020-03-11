Kristofferson Dünya RX Şampiyonası'na geri dönüyor!

Kristofferson 2018'de kazandığı Dünya RX Şampiyonası'nda yapılan 12 yarışın 11'ini kazanmayı başarsa da PSRX Volkswagen takımının seriden çekilmesi ile beraber kendine şampiyonada bir koltuk bulamamıştı.

İsveçli pilot geçen sene Dünya Turing Araçları Kupası'nda yarışmıştı ancak kendisinin seride devam etme planı, Volkswagen'in geçtiğimiz sene Kasım ayı itibariyle içten yanmalı motor kullanan serilerden çekilme kararı ile beraber suya düşmüştü.

Kristofferson bu seneki Dünya RX Şampiyonası'nda, 2018'de kullandığı Polo aracının aynısını kullanacağını söyledi:

"Amacım şampiyonayı kazanmak. Pek çok alternatife sahip olmak çok yorucu bir süreçti ancak aldığım karardan son derece memnunum. Rallikros kalbime çok yakın bir seri ve bu seriye geri dönmek, ralli ve pist yarışlarının 2020 için geri planda olacağı anlamına geliyor. Tüm enerjimizi ve konsantrasyonumuzu Dünya RX Şampiyonası'na vereceğiz.

"Kendi takımım ile yarışmaya can atıyorum. 2014'te bu seriye adım attığımızda Dünya Şampiyonu olabilmek için 3 senelik bir plan hazırlamıştık. Bunda da başarılı olduk, iki kez üst üste Dünya Şampiyonu olduk ve bu takımdaki pek çok kişi ile bunu başardık. Bu yüzden bu işe tekrardan beraber atılıyor olmak heyecan verici."

An itibariyle açıklanan Dünya RX Şampiyonası katılımcıları:

Rokas Baciuska – GCK Unkorrupted – Renault Clio

Guerlain Chicherit – GCK Unkorrupted – Renault Clio

Timo Scheider – Munnich Motorsport – Seat Ibiza

Rene Munnich – Munnich Motorsport – Seat Ibiza

Niclas Gronholm – GRX Taneco – Hyundai i20

Timur Timerzyanov – GRX Taneco – Hyundai i20

Anton Marklund – GCK Bilstein – Renault Megane

Robin Larsson – JC Raceteknik – Audi S1

Timmy Hansen – Team Hansen – Peugeot 208

Kevin Hansen – Team Hansen – Peugeot 208

Johan Kristoffersson – Volkswagen Dealerteam Bauhaus – Volkswagen Polo