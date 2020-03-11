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World Rallycross / Son dakika

Kristofferson Dünya RX Şampiyonası'na geri dönüyor!

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Kristofferson Dünya RX Şampiyonası'na geri dönüyor!
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 12:27

Çifte RX Dünya Şampiyonu Johan Kristofferson, Kristofferson Motorsport'un fabrika üretimi Volkswagen Polo Supercar aracı ile Dünya Rallikros Şampiyonası'na döneceğini açıkladı.

Kristofferson 2018'de kazandığı Dünya RX Şampiyonası'nda yapılan 12 yarışın 11'ini kazanmayı başarsa da PSRX Volkswagen takımının seriden çekilmesi ile beraber kendine şampiyonada bir koltuk bulamamıştı. 

İsveçli pilot geçen sene Dünya Turing Araçları Kupası'nda yarışmıştı ancak kendisinin seride devam etme planı, Volkswagen'in geçtiğimiz sene Kasım ayı itibariyle içten yanmalı motor kullanan serilerden çekilme kararı ile beraber suya düşmüştü. 

Kristofferson bu seneki Dünya RX Şampiyonası'nda, 2018'de kullandığı Polo aracının aynısını kullanacağını söyledi: 

"Amacım şampiyonayı kazanmak. Pek çok alternatife sahip olmak çok yorucu bir süreçti ancak aldığım karardan son derece memnunum. Rallikros kalbime çok yakın bir seri ve bu seriye geri dönmek, ralli ve pist yarışlarının 2020 için geri planda olacağı anlamına geliyor. Tüm enerjimizi ve konsantrasyonumuzu Dünya RX Şampiyonası'na vereceğiz.

"Kendi takımım ile yarışmaya can atıyorum. 2014'te bu seriye adım attığımızda Dünya Şampiyonu olabilmek için 3 senelik bir plan hazırlamıştık. Bunda da başarılı olduk, iki kez üst üste Dünya Şampiyonu olduk ve bu takımdaki pek çok kişi ile bunu başardık. Bu yüzden bu işe tekrardan beraber atılıyor olmak heyecan verici."
An itibariyle açıklanan Dünya RX Şampiyonası katılımcıları:
Rokas Baciuska – GCK Unkorrupted – Renault Clio
Guerlain Chicherit – GCK Unkorrupted – Renault Clio
Timo Scheider – Munnich Motorsport – Seat Ibiza
Rene Munnich – Munnich Motorsport – Seat Ibiza
Niclas Gronholm – GRX Taneco – Hyundai i20
Timur Timerzyanov – GRX Taneco – Hyundai i20
Anton Marklund – GCK Bilstein – Renault Megane
Robin Larsson – JC Raceteknik – Audi S1
Timmy Hansen – Team Hansen – Peugeot 208
Kevin Hansen – Team Hansen – Peugeot 208
Johan Kristoffersson – Volkswagen Dealerteam Bauhaus – Volkswagen Polo

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross
Pilotlar Johan Kristoffersson
Editör Efe Kahya

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