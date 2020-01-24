Kristofferson 2020’de RX’e geri dönüşü değerlendiriyor

Volkswagen ile 2017 ve 2018’de arka arkaya şampiyonluk kazanan Kristofferson, Petter Solberg’in takımını RX’ten çekmesiyle beraber geçen sezonu WTCR’de yarışarak geçirmişti.

Kasım itibariyle içten yanmalı motorlara sahip araçlarına destek vermeyeceğini açıklayan Volkswagen böylece WTCR’den de çekildiğini açıkladı ve Kristofferson Malezya’da yapılan WTCR’nin son ayağını inanılmaz bir şekilde kazanmasına rağmen seneye yarışacağı bir kontratı kalmadı.

Ailesine ait Kristofferson Motorsport ile beraber geçen hafta Norveç’te yapılan Sigdal Rallisi’ne kayıldı ve gelecek ay ise İsveç Rallisi’nde boy gösterecek. Ancak İsveçli pilot 2020 için planını hala açıklamamış durumda.

Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Kristofferson, “Her şey biraz geç kalmış durumda, birkaç şey üzerinde çalışıyorum. Başında pek çok şey üzerinde uğraşıyordum ancak şimdi iki veya üç şey üzerinde uğraşıyorum. Umuyorum ki İsveç Rallisi’nden sonra odaklanabileceğim bir şey bulacağım.”

“An itibariyle ralliye, pist yarışlarına ve rallikrosa bakıyorum. Eğer rallikrosta birkaç yarış daha olsaydı, Avrupa veya Dünya Şampiyonasında, hatta belki de RallyX Nordic’te yarışabilirdim çünkü ana partnerlerimiz İsveç’te bulunan Volkswagen galerileri ve Bauhaus Sweden.”

“STCC bir diğer seçenek, ve tabii ki de İsveç Ralli Şampiyonası var ki 2020 için iyi bir seçenek gibi duruyor.” dedi.

World RX’te 20 tane birinciliği bulunan pilot geri dönüş için doğru senaryoyu yakalamanın kolay olmayacağını, ancak kendisinin bir takımı ilerletme konusunda istekli olduğunu söyledi ve ekledi: “Pek çok farklı seçenek var ancak kendinize bakmak zorundasınız ve bir projeye girişmek üzere olduğunuzda bulunduğunuz aracın içinde rekabetçi ve rahat bir durumda olmalısınız. Eğer bunları bir araya getirirseniz elinizde bulunan pek çok opsiyonu aşağıya çekme şansınız çok yüksek.”

Kristofferson WorldRX’te geçirdiği 4 sezonda 53 start aldı, bununla beraber seride 2 kez şampiyon oldu ve 20 galibiyet almayı başardı.

Kristofferson 2018’deki sezonda tek yarış dışında çıktığı tüm yarışları kazandı, kazanamadığı tek yarışı ise 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb kazanmıştı.

Çeviri: Efe Kahya